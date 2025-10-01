به گزارش ایلنا، روزنامه روسی «گازتا» در گزارشی به قلم میخائیل خودارینوک، فرمانده پیشین دفاع هوایی روسیه، به بررسی پیامدهای احتمالی تحویل موشک‌های کروز توماهوک آمریکایی به اوکراین پرداخت و هشدار داد این اقدام می‌تواند موازنه نیروها در میدان نبرد را به نفع کی‌یف تغییر دهد و واکنش‌های سخت روسیه را به همراه داشته باشد.

خودارینوک با اشاره به اظهارات کیت کیلوق، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور اوکراین، نوشت که او مدعی شده دونالد ترامپ مجوز استفاده اوکراین از سلاح‌های دوربرد برای حمله به عمق خاک روسیه را صادر کرده است، اما این ادعا هنوز مبهم و متناقض است و هیچ شفافیت عملی ندارد.

وی افزود: «واقعیت این است که کیت کیلوق صلاحیت صدور چنین اظهاراتی را ندارد و کاخ سفید تاکنون هیچ دستور عملی مکتوب و قطعی برای این موضوع صادر نکرده است.»

جزئیات تحویل توماهوک

در دیدار اخیر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با ترامپ در کاخ سفید، موضوع تحویل موشک‌های کروز توماهوک- احتمالا نسخه «تایفون» با برد حدود ۱۸۰۰ کیلومتر- مطرح شد.

در ۲۸ سپتامبر، جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد تصمیم نهایی در این‌باره بر عهده شخص رئیس‌جمهور است و واشنگتن همچنین بررسی می‌کند آیا موشک‌های دیگری از ناتو نیز به اوکراین تحویل داده شود یا خیر.

کاربرد عملی این موشک‌ها نیازمند داده‌های اطلاعاتی بسیار دقیق است که تنها آمریکا قادر به تأمین آن است و عملیات پرتاب نیز بدون حضور متخصصان آمریکایی غیرممکن است.

در مقابل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، تأکید کرد: «مسئله کلیدی این است که چه کسی موشک‌ها را پرتاب و اهداف را تعیین خواهد کرد. آیا این اوکراینی‌ها خواهند بود یا نظامیان آمریکایی نیز در عملیات شرکت خواهند داشت؟»

وی افزود که روسیه با دقت اظهارات آمریکایی‌ها درباره تحویل موشک‌ها به کی‌یف را دنبال و تبعات آن را تحلیل می‌کند.

پیامدها

تحویل موشک‌های توماهوک می‌تواند سطح مشارکت آمریکا در جنگ اوکراین را به طور قابل توجهی افزایش دهد. این موشک‌ها قابلیت پرواز در ارتفاع بسیار پایین دارند و شناسایی و رصد آنها دشوار است. بر اساس تحلیل‌ها، این اقدام ممکن است روسیه را به برداشتن محدودیت‌ها در استفاده از «سلاح‌های خاص» علیه اوکراین سوق دهد.

کارشناس روس تأکید می‌کند که مقامات آمریکایی باید روشن کنند تحویل این موشک‌ها چه ارتباطی با منافع حیاتی ملی ایالات متحده دارد، به‌ویژه در سایه اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر اینکه «جهان دیگر در آستانه جنگ جهانی سوم نیست».

