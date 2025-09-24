بازتاب سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، در شبکه «المیادین»

به گزارش ایلنا، شبکه خبری «المیادین» هم‌زمان با سخنرانی «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، این رویداد را پوشش داد.

در گزارش المیادین آمده است که پزشکیان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با محکوم کردن تجاوز اسرائیل به ایران، آن را «خیانت به دیپلماسی و تعرض به صلح و امنیت» توصیف کرد.

پزشکیان با اشاره به ترور دانشمندان و فرماندهان ایرانی توسط اسرائیل و کشتار کودکان و زنان، هشدار داد: «آنچه امروز در غزه به شکل قتل و ویرانی رخ می‌دهد، در صورت تداوم می‌تواند دامنگیر کشورهای دیگر نیز شود».

وی افزود: «از دو سال پیش شاهد نسل‌کشی در غزه، نقض حاکمیت لبنان، ویرانی در سوریه و کشتار در یمن بوده‌ایم».

رئیس‌جمهوری ایران تأکید کرد که تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه در میان ملت ایران ناکام مانده است.

وی با انتقاد شدید از مقام‌های رژیم صهیونیستی، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم را «مجرم» خواند و گفت: «نمایش نقشه اسرائیل بزرگ، نشان‌دهنده نیت آن‌ها برای تحمیل موجودیت خود با زور و سرکوب است».

پزشکیان همچنین گفت که ایران خواهان جهانی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی است، اما دشمنان این سلاح‌ها را در اختیار دارند.

وی تأکید کرد: «ایران هرگز به دنبال دستیابی به بمب اتمی نخواهد بود و در این زمینه فتوا وجود دارد».

رئیس‌جمهوری ایران در ادامه با محکوم کردن حمله به قطر، بر همبستگی ایران با این کشور تأکید کرد و خواستار همکاری منطقه‌ای در غرب آسیا، تقویت صلح، گفت‌وگو و دوستی میان ملت‌ها شد.

المیادین افزود که این سخنرانی در حالی انجام شد که پیش‌تر مجمع عمومی سازمان ملل شاهد اعلام رسمی فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین بود؛ اقدامی که این کشور را در کنار پنج دولت دیگر قرار داد. این موضع با هدف پیشبرد راهکار «دو دولت» و پایان جنگ در نوار غزه اتخاذ شده است.

