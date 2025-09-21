ترامپ: درباره نقض حریم هوایی استونی از سوی روسیه اطلاعی دریافت نکردهام
رئیسجمهور آمریکا، تأیید کرد که در مورد نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه، به او اطلاعی داده نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، تأیید کرد که در مورد نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه، به او اطلاعی داده نشده است.
ترامپ در پاسخ به سوالی در مورد نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه، به خبرنگاران گفت که در این مورد اطلاعی دریافت نکرده است.
ترامپ در مورد گزارشهای اخیر مقامات استونی مبنی بر اینکه جنگندههای میگ-۳۱ روسیه حریم هوایی این کشور را نقض کرده و به مدت ۱۲ دقیقه در آنجا ماندهاند، گفت که اصلا از ماهیت این خبر خوشش نیامده.