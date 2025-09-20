خبرگزاری کار ایران
وزارت خارجه روسیه:

رأی شورای امنیت در مورد تحریم‌ها علیه ایران یک اقدام غیر دیپلماتیک بود

وزارت خارجه روسیه تأکید کرد که رأی شورای امنیت در مورد تحریم‌ها علیه ایران یک اقدام غیر دیپلماتیک است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که رأی شورای امنیت در مورد تحریم‌ها علیه ایران یک اقدام غیر دیپلماتیک است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل در ۱۹ سپتامبر، روسیه به همراه چین، الجزایر و پاکستان، قویاً حمایت خود را از حفظ رژیم برای لغو قطعنامه‌های تحریمی قبلی علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند.»

در ادامه آمده است: «انتظار می‌رفت که این امر با مخالفت تحریک‌کنندگان اروپایی بحران رو به وخامت فعلی بر سر برنامه هسته‌ای ایران و همچنین ایالات متحده مواجه شود که با هم فشار بی‌سابقه‌ای را بر اعضای غیردائم شورای امنیت وارد کردند و آنها را مجبور به پایبندی به موضع نامناسب خود کردند.»

