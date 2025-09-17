رسانهها گزارش دادند:
ژاپن کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت نمیشناسد
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانههای ژاپنی گزارش دادند که توکیو در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نمیشناسد.
بنا به گزارشها، نخستوزیر این کشور نیز در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نخواهد کرد.
روزنامه ژاپنی آساهی امروز -چهارشنبه- به نقل از منابع دولتی ناشناس گزارش داد که ژاپن در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نمیشناسد.
این موضع ژاپن با اقدامات فرانسه، بریتانیا، کانادا و استرالیا که حمایت خود را از به رسمیت شناختن فلسطین ابراز کردهاند، در تضاد است.