خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها گزارش دادند:

ژاپن کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت نمی‌شناسد

ژاپن کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت نمی‌شناسد
کد خبر : 1687193
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که توکیو در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که توکیو در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد.

بنا به گزارش‌ها، نخست‌‌وزیر این کشور نیز در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل  شرکت نخواهد کرد.

روزنامه ژاپنی آساهی امروز -چهارشنبه- به نقل از منابع دولتی ناشناس گزارش داد که ژاپن در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد.

این موضع ژاپن با اقدامات فرانسه، بریتانیا، کانادا و استرالیا که حمایت خود را از به رسمیت شناختن فلسطین ابراز کرده‌اند، در تضاد است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی