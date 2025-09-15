خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای جروزالم پست: در جنگ ۱۲ روزه، ده‌ها زن آموزش‌‌دیده توسط موساد به ایران نفوذ کردند

ادعای جروزالم پست: در جنگ ۱۲ روزه، ده‌ها زن آموزش‌‌دیده توسط موساد به ایران نفوذ کردند
کد خبر : 1686244
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه جروزالم پست مدعی شد که ده‌ها جاسوس زن موساد به ایران نفوذ کرده و در طول حملات اسرائیل به برنامه‌های هسته‌ای ایران در ماه ژوئن، عملیات‌های مختلفی را انجام داده‌اند.

به گزارش ایلنا، روزنامه جروزالم پست مدعی شد که ده‌ها جاسوس زن موساد به ایران نفوذ کرده و در طول حملات اسرائیل به برنامه‌های هسته‌ای این کشور در ماه ژوئن، عملیات‌های مختلفی را انجام داده‌اند.

جروزالم پست مدعی شد که »دیوید بارنی»، دبیرکل موساد، نقشی را که ماموران جاسوسان زن موساد در طول جنگ اسرائیل و ایران ایفا کرده‌اند، بسیار قابل توجه می‌داند.

این روزنامه مدعی شد  که این شبکه جاسوسی به اندازه کافی بر محل اورانیوم غنی‌شده ایران که هنوز مورد اصابت قرار نگرفته بود، تسلط دارد.

بنا به ادعای جروزالم پست،  موساد از محل اورانیوم غنی‌ شده ایران اطلاع دارد و اگر تهران بخواهد از آن در ساخت بمب اتمی استفاده کند، فورا مداخله خواهد کرد.

جروزالم پست مدعی شد که موساد تا زمانی که ایران به بازرسان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به ذخایر اورانیوم را ندهد، به شدت بر این موضوع تمرکز خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی