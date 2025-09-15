به گزارش ایلنا، روزنامه جروزالم پست مدعی شد که ده‌ها جاسوس زن موساد به ایران نفوذ کرده و در طول حملات اسرائیل به برنامه‌های هسته‌ای این کشور در ماه ژوئن، عملیات‌های مختلفی را انجام داده‌اند.

جروزالم پست مدعی شد که »دیوید بارنی»، دبیرکل موساد، نقشی را که ماموران جاسوسان زن موساد در طول جنگ اسرائیل و ایران ایفا کرده‌اند، بسیار قابل توجه می‌داند.

این روزنامه مدعی شد که این شبکه جاسوسی به اندازه کافی بر محل اورانیوم غنی‌شده ایران که هنوز مورد اصابت قرار نگرفته بود، تسلط دارد.

بنا به ادعای جروزالم پست، موساد از محل اورانیوم غنی‌ شده ایران اطلاع دارد و اگر تهران بخواهد از آن در ساخت بمب اتمی استفاده کند، فورا مداخله خواهد کرد.

جروزالم پست مدعی شد که موساد تا زمانی که ایران به بازرسان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به ذخایر اورانیوم را ندهد، به شدت بر این موضوع تمرکز خواهد کرد.

