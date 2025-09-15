خبرگزاری کار ایران
ونزوئلا: پروازهای جاسوسی آمریکا، سه برابر شده است

ونزوئلا: پروازهای جاسوسی آمریکا، سه برابر شده است
وزیر دفاع ونزوئلا آمریکا رامتهم کرد که پروازهای جاسوسی خود بر فراز این کشور را در ماه میلادی گذشته سه برابر کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع ونزوئلا ‌آمریکا را به سه برابر کردن پروازهای هواپیماهای جاسوسی بر فراز ونزوئلا در ماه آگوست متهم کرد.

این اقدام پس از استقرار کشتی‌های جنگی آمریکایی در «کارائیب» که رئیس جمهور «نیکلاس  مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا آن را به عنوان تهدید می‌داند، صورت می‌گیرد.

«ولادیمیر پادرینو لوپز»  وزیر دفاع ونزوئلا، در یک سخنرانی در تلویزیون دولتی گفت: «همیشه عملیات جاسوسی توسط هواپیماهای نظامی آمریکا  انجام می‌شد اما  اکنون آنها از عملیات روزانه به عملیات شبانه روی آورده‌اند و در ماه آگوست عملیات اطلاعاتی و شناسایی علیه ونزوئلا را سه برابر کرده‌اند».

وی افزود: «ما می‌دانیم که آنها چه می‌کنند و می‌دانیم که استقرار آنها در دریای کارائیب با هدف کامل تحریک جنگ در کارائیب است، جنگی که نه ونزوئلایی‌ها و نه مردم کارائیب آن را نمی‌خواهند».

وی در پایان گفت: «ما هیچ حادثه‌ای نمی‌خواهیم، ​​چیزی که آنها سعی در تحریک آن دارند. ما هیچ حادثه‌ای را در دریای خود نمی‌خواهیم و در دام تحریکات نخواهیم افتاد».

 

