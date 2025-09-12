امارات سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، امارات سفیر رژیم صهیونیستی را به دلیل تجاوز اخیر این رژیم علیه قطر احضار کرد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد امارات سفیر این رژیم را برای توبیخ در پی حمله این رژیم به رهبران حماس در دوحه احضار کرد.

‌روز سه‌شنبه رژیم صهیونیستی درحالی هیئت حماس در دوحه را هدف قرار داد که این هیئت مشغول مذاکره برای معامله تبادل اسرا و آتش بس در غزه بود.





انتهای پیام/