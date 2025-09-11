به گزاررش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «محمود طه» مسئول روابط رسانه‌ای ‌حماس‌ در لبنان، در مورد آخرین تحولات مذاکرات برای پایان دادن به جنگ علیه نوار غزه صحبت کرد و خاطرنشان کرد که سیگنال‌های ارسالی از قطر از طریق بیانیه‌های مقامات آن مثبت است.

طه در مصاحبه با «رادیو اسپوتنیک» گفت: «حماس علاقه‌مند است که این جنگ را با تمام ابزارهای موجود متوقف کند تا به رنج مردم فلسطین پایان دهد، نیروهای اسرائیلی عقب‌نشینی کنند و اجازه داده شود همه نوع کمک به نوار غزه محاصره شده برسد».

طه در مورد شمار تلفات حمله رژیم صهیونیستی به قطر فاش کرد: «تقریبا شش قربانی در این حمله وجود داشت».

وی تاکید کرد که این یک جنایت و نقض هنجارها و قوانین بین‌المللی است.

