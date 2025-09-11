خبرگزاری کار ایران
مقام حماس:

حمله اسرائیل به دوحه، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است

مسئول رسانه‌ای حماس از تمایل این گروه برای پایان یافتن جنگ و رنج مردم غزه خبر داد.

به گزاررش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «محمود طه» مسئول روابط رسانه‌ای ‌حماس‌ در لبنان، در مورد آخرین تحولات مذاکرات برای پایان دادن به جنگ علیه نوار غزه صحبت کرد و خاطرنشان کرد که سیگنال‌های ارسالی از قطر از طریق بیانیه‌های مقامات آن مثبت است.

طه در مصاحبه با «رادیو اسپوتنیک» گفت: «حماس علاقه‌مند است که این جنگ را با تمام ابزارهای موجود متوقف کند تا به رنج مردم فلسطین پایان دهد، نیروهای اسرائیلی عقب‌نشینی کنند و اجازه داده شود همه نوع کمک به نوار غزه محاصره شده برسد».

طه در مورد شمار تلفات حمله رژیم صهیونیستی به قطر فاش کرد: «تقریبا شش قربانی در این حمله وجود داشت».

 وی تاکید کرد که این یک جنایت و نقض هنجارها و قوانین بین‌المللی است.

 

