به گزارش ایلنا، روزنامه «واشنگتن پست» گزارش داد که تصمیم دولت «دونالد ترامپ» برای قرار دادن سه سازمان حقوق بشری در فهرست «تروریسم» و اعمال تحریم علیه آن‌ها، در واقع بخشی از گسترش کارزار واشنگتن علیه دیوان کیفری بین‌المللی است.

این تحریم‌ها شامل مرکز فلسطینی حقوق بشر، مرکز حقوق بشری المیزان و مؤسسه الحق می‌شود. بر اساس این تصمیم، همه نهادهای آمریکایی از هرگونه همکاری با این سازمان‌ها منع شده‌اند.

طبق اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک)، نهادهای ثالث از جمله بانک‌ها و شرکت‌های خدمات اینترنتی تنها یک ماه فرصت دارند تا معاملات خود با این سازمان‌ها را متوقف کنند.

تحلیلگران هشدار داده‌اند که این تصمیم که به ابتکار «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا اعلام شده است، می‌تواند تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای جمع‌آوری شواهد درباره جنایات ارتش اسرائیل در غزه را مختل کند.

کارشناسان حقوقی نیز تأکید کردند که این تحریم‌ها معیارهای بین‌المللی را تهدید کرده و جایگاه آمریکا به‌عنوان مدعی دفاع از حقوق بشر را تضعیف می‌کند.

در همین زمینه، «برد بارکر» وکیل «مرکز حقوق اساسی» در نیویورک، این اقدام را «تلاشی مضحک برای مجازات مدافعان عدالت در بحبوحه نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم فلسطین با حمایت مستقیم آمریکا» توصیف کرد.

وی افزود که سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی از این پس احتمالاً با مشکلات جدی در پرداخت حقوق کارمندان و تأمین منابع مالی روبه‌رو خواهند شد و حتی کارکنانشان نیز ممکن است با پیگرد مدنی یا کیفری مواجه شوند.

