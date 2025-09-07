مذاکرات ایران و آژانس در ۲۴ ساعت گذشته با پیشرفت همراه بود

به گزارش ایلنا، «لارنس نورمن» خبرنگار «وال استریت ژورنال» اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، در مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

وی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «گزارشی که دارم این است که طی ۲۴ ساعت گذشته در گفت‌وگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشرفتی حاصل شده است. هنوز مشخص نیست که این موضوع در نهایت به توافقی میان آن‌ها منجر شود یا نه و اگر هم بشود، تا چه حد بر پایه‌ وعده‌های ایران یا بر اساس گام‌های روشن، مشخص و سریع که نکته‌ای بسیار کلیدی است، خواهد بود».

نورمن ادامه داد: «باید به خاطر داشت که یک توافق احتمالی با آژانس، در صورت تحقق، تنها بخشی از پازل تمدید خواهد بود. تعامل درست با آمریکا بخش دیگر ماجراست. بنابراین این شرط لازم است، اما به‌تنهایی کافی نیست تا موضوع تمدید مکانیسم ماشه دوباره روی میز قرار گیرد. توافق ۹۰ درصدی با آژانس هم کافی نخواهد بود».

وی افزود: « نکته‌ اصلی همچنان این است که آیا آژانس دسترسی فوری و درست به ذخایر اورانیوم بسیار غنی‌شده و همین‌طور امکان نظارت در آینده خواهد داشت یا خیر. آیا ایران همه‌چیز جز این مورد را قبول می‌کند؟ در این صورت، تمدید بسیار بعید خواهد بود».

