روسیه، چین و هند منافع مشترک بسیاری دارند

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که مسکو، پکن و دهلی نو متوجه شده‌اند که در بسیاری از زمینه‌ها منافع مشترکی دارند و این کشورها به سمت توسعه همکاری‌های خود حرکت می‌کنند.

لاوروف درباره دست دادن سه‌جانبه بین «ولادیمیر پوتین»، «شی جین‌پینگ» و «نارندرا مودی» رهبران سه کشور گفت: «این موضوع نشان می‌دهد که سه ابرقدرت، نماینده سه تمدن بزرگ، متوجه شده‌اند که در بسیاری از زمینه‌ها منافع مشترکی دارند».

وی افزود: «این به معنای آن نیست که همه چیز ۱۰۰٪ یکسان است، اما روند مشخصی بین چین، روسیه و هند برای توسعه همکاری‌های خود و بهره‌برداری از حوزه‌هایی که در آنها منافع مشترک داریم، وجود دارد».

لاوروف توضیح داد که منافع مشترک این سه کشور مربوط به توسعه اقتصاد، حل مشکلات اجتماعی و بهبود رفاه مردم است.

