به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل گالوزین» معاون وزیرخارجه روسیه گفت که روسیه می‌تواند نبود تمایل در «کی‌یف» و حامیان اروپایی آن برای یافتن یک راه‌حل صلح آمیز برای بحران را ببیند.

گالوزین در مصاحبه‌ای که در وب ‌سایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد، خاطرنشان کرد: «ما با کمال تاسف شاهدیم که کیف و حامیان اروپایی آن تاکنون هیچ تمایلی برای دنبال کردن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای این بحران نشان نداده‌اند».

این دیپلمات تأکید کرد: «با این حال، ما آماده ادامه گفت‌وگو با کی‌یف در استانبول هستیم و همچنین آماده‌ایم تا احتمال افزایش سطح هیئت‌های نمایندگی خود را بررسی کنیم».

