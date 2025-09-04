دیپلمات روس:
اوکراین و اروپا تمایلی به راهحلهای صلح آمیز نشان نمیدهند
معاون وزیرخارجه روسیه گفت که اوکراین و حامیان غربی آن تمایلی به راهحل صلح آمیز بحران از خود نشان نمیدهند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل گالوزین» معاون وزیرخارجه روسیه گفت که روسیه میتواند نبود تمایل در «کییف» و حامیان اروپایی آن برای یافتن یک راهحل صلح آمیز برای بحران را ببیند.
گالوزین در مصاحبهای که در وب سایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد، خاطرنشان کرد: «ما با کمال تاسف شاهدیم که کیف و حامیان اروپایی آن تاکنون هیچ تمایلی برای دنبال کردن راهحلهای مسالمتآمیز برای این بحران نشان ندادهاند».
این دیپلمات تأکید کرد: «با این حال، ما آماده ادامه گفتوگو با کییف در استانبول هستیم و همچنین آمادهایم تا احتمال افزایش سطح هیئتهای نمایندگی خود را بررسی کنیم».