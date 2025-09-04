خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیپلمات روس:

اوکراین و اروپا تمایلی به راه‌حل‌های صلح آمیز نشان نمی‌دهند

اوکراین و اروپا تمایلی به راه‌حل‌های صلح آمیز نشان نمی‌دهند
کد خبر : 1681957
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیرخارجه روسیه گفت که اوکراین و حامیان غربی آن تمایلی به راه‌حل صلح آمیز بحران از خود نشان نمی‌دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل گالوزین» معاون وزیرخارجه روسیه گفت که روسیه می‌تواند نبود تمایل در «کی‌یف» و حامیان اروپایی آن برای یافتن یک راه‌حل صلح آمیز برای بحران را ببیند.

گالوزین در مصاحبه‌ای که در وب ‌سایت وزارت خارجه  روسیه منتشر شد، خاطرنشان کرد: «ما با کمال تاسف شاهدیم که کیف و حامیان اروپایی آن تاکنون هیچ تمایلی برای دنبال کردن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای این بحران نشان نداده‌اند».

این دیپلمات تأکید کرد: «با این حال، ما آماده ادامه گفت‌وگو با کی‌یف در استانبول هستیم و همچنین آماده‌ایم تا احتمال افزایش سطح هیئت‌های نمایندگی خود را بررسی کنیم».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی