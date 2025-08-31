خبرگزاری کار ایران
وال استریت ژورنال گزارش داد:

ویتکاف پس از دیدار با پوتین، بلافاصله با ترامپ تماس گرفت

وال استریت ژورنال گزارش داد که فرستاده ویژه‌ آمریکا پس از دیدار با رئیس کاخ کرملین با رئیس‌جمهور آمریکا تماس گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وال استریت ژورنال گزارش داد که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه‌ آمریکا، بلافاصله پس از دیدار با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، با «دونالد ترامپ»، رئیس کاخ سفید تماس گرفت.

وال استریت ژورنال گزارش داد: «استیو ویتکوف، فرستاده کاخ سفید، اغلب پس از دیدارهایش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دیگر رهبران، مستقیماً با ترامپ تماس می‌گیرد. با این حال، محتوای این مکالمات به ندرت به دولت درز می‌کند.»

در اوایل ماه اوت، پوتین ویتکاف را در کرملین به حضور پذیرفت.

 

