آسوشیتدپرس گزارش داد:
آژانس از سایتهای ایران که هدف قرار نگرفته بازدید میکنند
آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که بازرسی آژانس از تاسیاست ایرانی تنها مشمول سایتهایی که هدف حمله قرار نگرفتند میشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از ان بی سی، یک منبع دیپلماتیک در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که بازرسی از تاسیسات هسته ایران تنها شامل سایتهایی کیه در جریان حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران آسیب ندیدند میشود.
این منبع به آسوشیتدپرس گفت: «اگرچه توافقی در مورد سطح دسترسی بین این نهاد ناظر سازمان ملل و ایران نهایی نشده است، اما انتظار میرود که این توافق به دست آید. بازرسیها در حال حاضر فقط مربوط به تاسیسات هستهای میشود که تحت تاثیر حملات آمریکا و اسرائیل قرار نگرفتهاند».