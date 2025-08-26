وزارت خاجه عربستان:
تجزیه سوریه را تحت هیچ شرایطی نمیپذیریم
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزارت امور خارجه عربستان سعودی دربیانیهای تجاوزهای مداوم رژیم صهیونیستی و تهاجم آن به خاک سوریه و دخالت در امور داخلی این کشور را به شدت محکوم و تقبیح کرد.
در این بیانیه آمده است: «این نقض آشکار حاکمیت کشور برادر سوریه، قوانین بینالمللی و توافقنامه عدم درگیری سال ۱۹۷۴ بین سوریه و اسرائیل است. این اقدامات در بحبوحه اوضاع پرتنش در استان سویداء رخ میدهد».
وزارت خارجه عربستان بر حمایت کامل خود از اقدامات دولت انتقالی سوریه برای دستیابی به امنیت و ثبات در این کشور، حفظ صلح داخلی و تحقق حاکمیت دولت و نهادهای آن بر تمام خاک سوریه تاکید و تصریح کرد که هرگونه درخواست جداییطلبانه برای تجزیه سوریه را قاطعانه رد میکند.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است که همه اقشار مردم سوریه با تکیه به زبان عقل و گفتوگو در ساخت کشور جدید سوریه با هم متحد شوند.
این وزارتخانه بار دیگر از جامعه بینالمللی خواست تا در کنار سوریه بایستند، از این کشور در دستیابی به امنیت و ثبات و حاکمیت دولت و نهادهای آن بر تمام خاک سوریه حمایت کنند و قاطعانه و جدی در برابر تجاوزهای مداوم اسرائیل در سوریه ایستادگی کنند.