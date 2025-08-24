۳۷ شهید و زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به یمن
وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در تجاوز امروز -یکشنبه- رژیم صهیونیستی به این کشور، دستکم دو نفر به شهادت رسیده و ۳۵ غیرنظامی دیگر زخمی شدند.
خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که جنگندههای اسرائیلی چندین حمله هوایی به یمن انجام دادند و یک انبار مشتقات نفتی را در خیابان ا«لستین»، واقع در جنوب غربی صنعا، هدف قرار دادند. در پی این حمله، ستونهای بلندی از دود به آسمان برخاست.
همچنین گزارش شد که ایستگاه برق مرکزی «حَزیز» نیز در این حمله مورد هدف قرار گرفت.
خبرنگار المیادین افزود که کاخ ریاستجمهوری صنعا که سالهاست متروکه مانده، پیشتر هدف بمباران قرار گرفته است.
در همین حال، شرکت نفت یمن اعلام کرد که وضعیت تحت کنترل است.
خبرنگار المیادین همچنین اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی یمن موفق شدند چند فروند از جنگندههای اسرائیلی را دچار اختلال کرده و مجبور به ترک آسمان کشور کنند.
دولت صنعا در بیانیهای اعلام کرد که رژیم اشغالگر اسرائیل با حملهای جنایتبار به صنعا، تأسیسات حیاتی این شهر را هدف قرار داد.
در این بیانیه همچنین آمده است که ایستگاه برق حَزیز نیز هدف بمباران وحشیانه قرار گرفته که منجر به ویرانی گسترده و قطع برق در مناطق وسیعی شده است.