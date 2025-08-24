حمله رژیم صهیونیستی به صنعا
رسانههای صهیونیستی از جمله کانال ۱۲ و همچنین شبکه تلویزیونی «المسیره» گزارش دادند که جنگندههای رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- پایتخت یمن، را هدف قرار دادهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانههای صهیونیستی از جمله کانال ۱۲ و همچنین شبکه تلویزیونی «المسیره» گزارش دادند که جنگندههای رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- پایتخت یمن، را هدف قرار دادهاند.
بر اساس این گزارشها، این حملات چندین هدف از جمله یک مجتمع نفتی، ایستگاه برق و یک مجموعه ریاستجمهوری در صنعا را مورد اصابت قرار دادهاند.
هنوز گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است.
«محمد البخیتی» یکی از مقامهای انصارالله، در بیانیهای اعلام کرد: «تجاوز اسرائیل علیه یمن، ما را از ادامه حمایت نظامی از غزه باز نخواهد داشت، حتی اگر این حمایت به قیمت فداکاریهای بزرگ باشد».
وی افزود: «این موضوع برای ما حل شده است: یا جاودانگی در بهشت یا جاودانگی در جهنم».
این نخستین بار است که اسرائیل بهطور رسمی اهدافی در خاک یمن را هدف قرار میدهد. حملات هوایی در شرایطی صورت گرفتهاند که جنگ غزه همچنان ادامه دارد و دامنه درگیریها به جبهههای منطقهای از جمله لبنان، سوریه، عراق و یمن کشیده شده است.