به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «ترکی الفیصل»، رئیس سابق اطلاعات عربستان سعودی، ‌گفت که کشورش نمی‌تواند با یک جنایتکار جنگی که وسواس نسل‌کشی دارد، روابط خود را عادی کند.

الفیصل در مصاحبه‌ای با شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» و در پاسخ به سؤالی پیرامون احتمال عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با ‌اسرائیل‌ گفت: «چگونه ممکن است کسی انتظار داشته باشد عربستان با چنین جنایتکار یا کسی چون نتانیاهو که وسواس نسل‌کشی دارد، روابط خود را عادی کند؟»

‌وی با اشاره به اینکه هیچ راهی برای عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل در شرایط کنونی وجود ندارد، افزود: «عربستان سعودی ابتکار صلح عربی را ارائه کرده و این ابتکار روی میز است.»

‌وی همچنین اشاره کرد: «عربستان، فرانسه و چند کشور دیگر طرحی برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه و پیش بردن روند پایان خصومت‌ها بین اسرائیل و همسایگانش ارائه داده‌اند.»

وی ادامه داد: «عربستان سابقه طولانی در تلاش برای صلح دارد و عادی‌سازی روابط قبل از این مسائل اتفاق نخواهد افتاد.»

