خبرگزاری کار ایران
مادورو:

عملیات پرچم دروغین برای کار گذاشتن مواد منفجره در سفارت آمریکا خنثی شد

عملیات پرچم دروغین برای کار گذاشتن مواد منفجره در سفارت آمریکا خنثی شد
کد خبر : 1528874
رئیس‌جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که دولت وی یک «عملیات پرچم دروغین» توسط گروهی از «تروریست‌های محلی» برای کار گذاشتن مواد منفجره در سفارت آمریکا در کاراکاس را خنثی کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از فرانس ۲۴، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که دولت وی یک «عملیات پرچم دروغین» توسط گروهی از «تروریست‌های محلی» برای کار گذاشتن مواد منفجره در سفارت آمریکا در کاراکاس را خنثی کرده است.

به گفته مادورو، هدف این اقدام تشدید تنش‌ها میان ونزوئلا و آمریکا بر سر قاچاق مواد مخدر بوده است.

«خورخه رودریگز» رئیس هیأت ونزوئلا برای گفت‌وگو با مخالفان، گفت که اقدام‌های امنیتی در سفارت تقویت شده و کاراکاس، مقام‌های واشنگتن را از «تهدید جدی» مطلع کرده است.

روابط دیپلماتیک میان کاراکاس و واشنگتن از سال ۲۰۱۹ قطع شده است

مادورو تأکید کرد که سفارت «با وجود اختلافات با دولت‌های آمریکا تحت حفاظت است».

این در حالی است که گمانه‌زنی‌هایی درباره پناه گرفتن «ماریا کورینا ماچادو» رهبر اپوزیسیون در سفارت آمریکا در کاراکاس منتشر شده است.

واشنگتن، «ادواردو گونزالز اوروتیا» نامزد مورد حمایت ماچادو، را به عنوان رئیس‌جمهوری قانونی ونزوئلا به رسمیت شناخته است.

 

انتهای پیام/
