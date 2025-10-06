مادورو:
عملیات پرچم دروغین برای کار گذاشتن مواد منفجره در سفارت آمریکا خنثی شد
رئیسجمهوری ونزوئلا اعلام کرد که دولت وی یک «عملیات پرچم دروغین» توسط گروهی از «تروریستهای محلی» برای کار گذاشتن مواد منفجره در سفارت آمریکا در کاراکاس را خنثی کرده است.
به گفته مادورو، هدف این اقدام تشدید تنشها میان ونزوئلا و آمریکا بر سر قاچاق مواد مخدر بوده است.
«خورخه رودریگز» رئیس هیأت ونزوئلا برای گفتوگو با مخالفان، گفت که اقدامهای امنیتی در سفارت تقویت شده و کاراکاس، مقامهای واشنگتن را از «تهدید جدی» مطلع کرده است.
روابط دیپلماتیک میان کاراکاس و واشنگتن از سال ۲۰۱۹ قطع شده است
مادورو تأکید کرد که سفارت «با وجود اختلافات با دولتهای آمریکا تحت حفاظت است».
این در حالی است که گمانهزنیهایی درباره پناه گرفتن «ماریا کورینا ماچادو» رهبر اپوزیسیون در سفارت آمریکا در کاراکاس منتشر شده است.
واشنگتن، «ادواردو گونزالز اوروتیا» نامزد مورد حمایت ماچادو، را به عنوان رئیسجمهوری قانونی ونزوئلا به رسمیت شناخته است.