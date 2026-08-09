پتروبراس هدف تولید نفت را در ۲۰۲۶ محقق میکند
مدیرعامل شرکت دولتی نفت پتروبراس برزیل از احتمال تحقق هدف تولید نفت در سال ۲۰۲۶ خبر داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، ماگدا چمبریارد روز جمعه (۱۶ مرداد) در جریان نشستی با تحلیلگران گفت که احتمال میرود تولید نفت این شرکت در سال ۲۰۲۶ از پیشبینیها فراتر رود.
وی افزود: تولید نفت این شرکت در سه ماه دوم سال جاری میلادی ۲۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از هدف تعیینشده بوده است.
چمبریارد تصریح کرد: پتروبراس از ابتدای سال جاری تاکنون بهطور میانگین روزانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید کرده که از پیشبینی تولید روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکهای فراتر رفته است.
پتروبراس با انتشار بیانیهای پس از کنفرانس مطبوعاتی مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که پیشبینی رسمی خود را درباره تولید بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برای سال جاری حفظ کرده است.
بنا بر اعلام این شرکت، پتروبراس همچنان به تلاش برای بهحداکثررساندن تولید و فراتررفتن از اهداف خود ادامه میدهد.
چمبریارد از زمان انتصاب بهعنوان مدیرعامل پتروبراس، تمرکز خود را بر افزایش تولید از طریق بهبود فعالیتهایی مانند تعدیل سرعت کاهش تولید در میدانهای نفتی قدیمیتر معطوف کرده است.
به گفته وی، رشد تولید سبب افزایش صادرات شرکت شده و سود حاصل از صادرات به دلیل بالارفتن قیمت نفت به سطحی بیسابقه رسیده است.