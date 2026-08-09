به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، شتاب رشد منابع این بانک در سه سال اخیر، به طور محسوسی افزایش یافته و از ۳۰۲ همت در تیر ۱۴۰۲ به ۹۸۳ همت در تیر ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر افزایش ۶۸۱ همتی و رشد بیش از سه برابری سپرده‌های بانک در این بازه زمانی است.

بر اساس این گزارش، منابع این بانک از ۵۴۰ همت در تیرماه ۱۴۰۴ با ۲۶۶ همت رشد در حدود هشت ماه به ۸۰۶ همت در اسفندماه همان سال افزایش یافت و در چهارماهه ابتدایی ۱۴۰۵، با افزایش ۱۷۷ همتی، به ۹۸۳ همت رسید که نشان دهنده تقویت بیشتر مسیر رشد این شاخص طی بازه زمانی یاد شده است.

این گزارش می‌افزاید: طی یک سال منتهی به تیرماه ۱۴۰۵، رشد منابع بانک کشاورزی برابر با ۴۴۳ همت یا بیش از ۸۲ درصد بوده است؛ ظرفیتی که پشتوانه‌ای مهم برای برنامه‌ریزی اعتباری و توسعه خدمات مالی بانک محسوب می‌شود.

افزایش منابع، از منظر مأموریت بانک کشاورزی، زمینه گسترش توان بانک در تأمین سرمایه در گردش، پشتیبانی از زنجیره تأمین، توسعه کشاورزی قراردادی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی را فراهم کرده و می‌تواند قدرت بانک را در پاسخ‌گویی به نیازهای مالی بهره‌برداران، تولیدکنندگان و بنگاه‌های فعال در زنجیره ارزش کشاورزی و صنایع غذایی افزایش دهد.

گفتنی است، بانک کشاورزی با اتکا به این ظرفیت رو به رشد، پیگیری مأموریت خود در حمایت از تولید، پایداری زنجیره تأمین و تقویت امنیت غذایی کشور را با جدیت دنبال می‌کند؛ مسیری که در آن تجهیز منابع، به پشتوانه‌ای برای خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی تبدیل می‌شود.

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