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پیشی گرفتن رشد سپرده‌های بانک کشاورزی از شبکه بانکی / ورود به باشگاه هزار همتی‌ها

پیشی گرفتن رشد سپرده‌های بانک کشاورزی از شبکه بانکی / ورود به باشگاه هزار همتی‌ها
کد خبر : 1824174
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روند افزایش سپرده‌های بانک کشاورزی در دوره پنج ساله منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۵ برای نخستین بار میانگین رشد کل سپرده‌ها در شبکه بانکی را پشت سر گذاشت و با ۴۵۰ درصد افزایش به مرز هزار همت رسید.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، حجم سپرده‌های این بانک از پایان تیرماه ۱۴۰۰ تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ بیش از چهار و نیم برابر شده و با رشد حدود ۳۵۰ درصدی از سطح ۱۷۹ هزار میلیارد تومان به ۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این آمار در شرایطی محقق شده است که در همین بازه زمانی، کل سپرده‌های شبکه بانکی کشور با ۲۶۹ درصد افزایش، از حدود ۳,۶۰۰ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۱۳,۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ روندی که نشان می‌دهد سرعت رشد سپرده‌های بانک کشاورزی به‌طور معناداری از متوسط رشد سپرده‌های کل شبکه بانکی بیشتر بوده است.

پیشی گرفتن رشد سپرده‌های بانک کشاورزی از شبکه بانکی / ورود به باشگاه هزار همتی‌ها

بر اساس این گزارش، منابع سپرده‌ای بانک کشاورزی در دو سال منتهی به پایان ۱۴۰۴ تقریباً دو و نیم برابر شده و با رشدی در حدود ۱۴۰ درصد، از ۳۳۷ هزار میلیارد تومان به ۸۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی دو ساله، سپرده‌های کل شبکه بانکی کشور با حدود ۷۰ درصد رشد از ۷,۷۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳,۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

 

این گزارش می‌افزاید: شتاب رشد سپرده‌های بانک کشاورزی طی دو سال گذشته، نزدیک به دو برابر متوسط شتاب رشد سپرده‌ها در سطح کل شبکه بانکی بوده و این بانک توانسته است در رقابت برای جذب منابع، جایگاه خود را به‌صورت محسوسی تقویت کند. این امر بیانگر آن است که رشد منابع این بانک صرفاً متأثر از شرایط عمومی اقتصاد و افزایش نقدینگی نبوده، بلکه حاصل سیاست‌های فعالانه در حوزه بازاریابی، مدیریت روابط با مشتریان حقوقی بزرگ، توسعه خدمات دیجیتال و تقویت اعتماد سپرده‌گذاران است.

 

 

در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵نیز سپرده‌های بانک کشاورزی از ۸۰۶ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۴۰۴، به ۹۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، منابع سپرده‌ای بانک در همین دوره کوتاه، رشدی حدود ۲۲ درصدی را تجربه کرده و مجموع سپرده‌های بانک نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ بیش از پنج و نیم برابر شده است.

 

 

شایان ذکر است، بانک کشاورزی در سال‌های اخیر، با تمرکز بر ثبات مالی، تقویت امنیت زنجیره تأمین بخش کشاورزی و توسعه محصولات و خدمات نوین، توانسته است آهنگ رشد سپرده‌های خود را از متوسط شبکه بانکی جلوتر قرار دهد. این عملکرد، علاوه بر افزایش ظرفیت بانک برای تأمین مالی پایدار زنجیره تولید و تأمین غذای کشور، پشتوانه‌ای مهم برای توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله پلتفرم‌های دیجیتال و طرح‌های اعتباری مبتنی بر فناوری در بانک کشاورزی به شمار می‌رود.

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