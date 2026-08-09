به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، محمد اله‌داد با اشاره به شرایط جوی کم‌سابقه در جنوب کشور اظهار کرد: بر اسای اعلام سازمان هواشناسی، بوشهر و دیگر مناطق جنوبی کشور در حالی روزهای بسیار گرم تابستان را سپری می‌کنند که دمای هوا در برخی نقاط به ۵۰ درجه سانتی‌گراد و میزان شرجی در شهرهای ساحلی به ۹۸ درصد رسیده است؛ شرایطی که استفاده از وسایل سرمایشی را به شدت افزایش داده و فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، مصرف برق برای تأمین سرمایش به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد و شبکه برق باید همزمان با تقاضای بسیار بالا، پایداری و کیفیت برق مورد نیاز مردم، مراکز درمانی، خدمات عمومی و واحدهای تولیدی را حفظ کند.

اله‌داد ادامه داد: همکاران صنعت برق با همه توان در میدان هستند تا شبکه برق جنوب کشور در این روزهای دشوار پایدار بماند، اما عبور از این شرایط تنها با تلاش کارکنان صنعت برق امکان‌پذیر نیست و به همراهی همه مشترکان نیاز دارد.

هر کیلووات صرفه‌جویی، یک گام برای پایداری برق جنوب

مدیرعامل توانیر با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مشترکان گفت: از همه مردم، دستگاه‌های اداری، واحدهای تجاری و صنایع درخواست می‌کنیم در روزهای باقیمانده تابستان، همراهی خود را با صنعت برق بیشتر کنند و با کاهش مصارف غیرضروری، به‌ویژه در ساعات اوج بار، به پایداری شبکه کمک کنند.

وی تصریح کرد: هر کیلووات برق که امروز هوشمندانه مصرف شود، می‌تواند به پایداری برق یک خانه، یک مرکز درمانی، یک واحد تولیدی و در نهایت یک شهر در جنوب کشور کمک کند.

اله‌داد همچنین از صنایع و مشترکان بزرگ خواست با برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای جابه‌جایی بخشی از مصارف خود به ساعات کم‌باری، سهم بیشتری در عبور از اوج مصرف برق داشته باشند.

برق پایدار جنوب؛ یک مسئولیت جمعی

مدیرعامل شرکت توانیر تأکید کرد: در چنین شرایطی، پایداری برق جنوب فقط یک مسئله فنی برای صنعت برق نیست؛ بلکه یک مسئولیت جمعی است. وقتی دمای هوا به ۵۰ درجه می‌رسد، برق برای مردم جنوب صرفاً یک خدمت نیست؛ بخشی از نیاز ضروری زندگی، سلامت، فعالیت مراکز درمانی، خدمات عمومی و استمرار تولید است.

وی با قدردانی از همراهی مردم در ماه‌های گذشته گفت: از همه مشترکان درخواست می‌کنیم در روزهای سخت باقی‌مانده تابستان، یک بار دیگر کنار صنعت برق بایستند. تنظیم دمای وسایل سرمایشی، خاموش کردن روشنایی و تجهیزات غیرضروری و انتقال بخشی از مصارف به ساعات غیرپیک، اقداماتی ساده اما مؤثر برای کمک به پایداری شبکه است.

اله‌داد خاطرنشان کرد: صنعت برق تمام ظرفیت خود را برای تأمین برق پایدار به کار گرفته است و امیدواریم با تداوم همراهی مردم و همه بخش‌های مصرف، بتوانیم از روزهای سخت باقی‌مانده تابستان با کمترین فشار بر شبکه عبور کنیم.

وی افزود: این روزها، روزهای همدلی است؛ سهم هر مشترک در مدیریت مصرف، سهمی در روشن ماندن چراغ خانه‌ها و پایداری زندگی در جنوب کشور است.

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