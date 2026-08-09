به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به شائبه تبعیض در اعمال خاموشی‌ها، گفت: در اعمال خاموشی‌ها، بین مناطق گرمسیر و عادی تفاوت وجود دارد. با توجه به اینکه در دمای بسیار بالا، تحمل بی‌برقی برای کودکان، سالمندان و بیماران در مناطق گرمسیر بسیار سخت‌تر است، بنابراین تخفیفات خاصی برای این مناطق در نظر گرفته شده است. همچنین تصمیم وزارت نیرو بر این است که خاموشی‌ها در مناطق عادی نیز ۲ ساعت یا کمتر از آن باشد.

در خاموشی‌ها عدالت را رعایت کردیم؛ مناطق گرمسیر با عادی تفاوت دارند

رجبی مشهدی درخصوص خاموشی‌های پایتخت نیز گفت: در تهران بزرگ، بیش از ۴۰ درصد فیدرها که دارای حساسیت بیشتری هستند در مراکز درمانی، امنیتی و دیپلماتیک قرار دارند. بنابراین شرایط ایجاب می‌کند تا این مراکز را از اولویت خاموشی خارج کرده و شبکه مجزایی برای آنها ایجاد کنیم. این شرایط در استان‌هایی مانند مشهد، تبریز و اصفهان نیز وجود دارد و در تلاش هستیم تعداد فیدرهای حساس را کاهش دهیم.

وی با اشاره به دلایل اعمال خاموشی کمتر در برخی استان‌ها نیز افزود: بخشی از مناطق استان‌هایی مانند البرز، تهران و گلستان به دلیل وابستگی بیشتر حوزه آب به برق، در صورت خاموشی بیش از ۲ ساعت دچار بی‌آبی می‌شوند که توانستیم بخشی از مشکلات را با استفاده از مولدها حل کنیم تا در عین خاموشی برق دچار مشکل آب نیز نباشند. بنابراین دلیل متغیر بودن قطعی‌ها در برخی استان‌ها می‌تواند این موضوع باشد.

افزایش ۲۵۰۰ مگاواتی تولید برق در یک سال گذشته

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ساعات اوج مصرف، گفت: عمده مشکلات ما برای تأمین برق در ساعت ۱۱ تا ۱۸ است که ساعت ۱۵ تا ۱۸ اوج بار آن را تشکیل می‌دهد. در این ساعات، تولید نیروگاه‌های خورشیدی افت پیدا می‌کند و نیروگاه‌های حرارتی نیز به دلیل دمای بالا دچار کاهش تولید می‌شوند. در مجموع باید حدود ۳ تا ۴ هزار مگاوات برای افت تولید در ساعات اوج مصرف در نظر بگیریم.

رجبی مشهدی تأکید کرد: وزارت نیرو با مجموعه اقدامات بسیار خوبی که در یک سال گذشته انجام داده، توانسته از محل ظرفیت‌های جدید نیروگاه‌های حرارتی و رفع محدودیت‌ها، حدود ۲۵۰۰ مگاوات به شبکه تولید برق کشور اضافه کند. در چند روز آینده نیز یکی از بزرگترین نیروگاه‌های بخار (دالاهو) در استان کرمانشاه وارد مدار خواهد شد. بنابراین این قول را به مردم می‌دهیم که در یک تا دو هفته آینده، خاموشی‌ها به حداقل برسد.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر افزود: ظرفیت نیروگاه خورشیدی از حدود ۱۲۵۰ مگاوات ابتدای دولت به ۵۸۰۰ مگاوات رسیده است و هر هفته حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می‌شود.

همراهی مردم، کلید عبور از اوج مصرف

رجبی مشهدی با قدردانی از همراهی مردم در مصرف برق گفت: بیش از ۷۵ درصد مردم مصرف برق کمتر از الگو دارند و بدمصرف‌ها فقط ۲ درصد مشترکان را تشکیل می‌دهند. اگر کمک مردم نبود، تابستان بسیار سخت‌تری داشتیم. همچنان از مردم درخواست می‌کنیم در ساعات ۱۴ تا ۱۸ که اوج مصرف و افت تولید نیروگاه است، با مدیریت مصرف ما را همراهی کنند.

وی با اشاره به اینکه هیچگونه اعمال خاموشی برای مناطق جنوبی کشور در نظر گرفته نشده است، گفت: در شرایط جنگی و گرمای کشور، هیچگونه خاموشی برای مناطق جنوبی اعمال نمی‌شود و اگر خاموشی رخ دهد، ناشی از آسیب به شبکه‌هاست که معمولاً در کمتر از یک تا دو ساعت برطرف می‌شود.

معاون وزیر نیرو درخصوص مدیریت خاموشی‌ها نیز گفت: سامانه «برق من» بسیار دقیق و نظام‌مندتر از قبل خاموشی‌ها را اعلام می‌کند و بیش از ۹۸ درصد خاموشی‌ها بر طبق قاعده بوده است.

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