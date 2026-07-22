اعلام قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ٣١ تیر ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ٣١ تیر ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١٢٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٨ میلیون و ٨٣٠ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۵ میلیون و ١٠۴ هزار تومان رسید .

همچنین سکه جدید ١٨٩ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ١٨۵ میلیون تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٩۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٣ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٨ میلیون تومان معامله شد.

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