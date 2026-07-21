به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵) در حاشیه دومین جلسه ستاد اربعین در جمع خبرنگاران با اشاره به تفاهم ایران و عراق در مورد برنامه های اربعین، گفت: سفر هفته گذشته ما و معاونان و نمایندگان اپراتورها به عراق در راستای تعاملات بین‌المللی بود. طبیعتاً پس از تعاملی که با وزیر اتصالات، وزیر همتای ما در کشور عراق، صورت گرفت، تفاهم خیلی خوبی حاصل شد.

هاشمی ادامه داد: از جمله اینکه ما بتوانیم بیش از یک مورد اینترنت رایگان به زوار عزیز ارائه دهیم. نکته بعدی این است که ظرفیت رومینگ اپراتورهای عراقی را برای استفاده از سیم‌کارت‌های کشورمان فعال و توسعه دادیم و امیدواریم امسال مردم عزیزمان با فعال کردن رومینگ، بدون نیاز به خرید سیم‌کارت عراقی بتوانند از خدمات اپراتورهای داخل کشور استفاده کنند.

وی با اشاره به ارتقای پهنای باند گفت: همچنین موضوع دیگری که در دستور کار قرار گرفت، ارتقای ظرفیت پهنای باند بین دو کشور بود که بلافاصله عملیاتی شد؛ یعنی ما سال گذشته یک بستر لینک ارتباطی بین دو کشور داشتیم و امسال، همین حالا که با هم صحبت می‌کنیم، این موضوع بلافاصله بعد از سفر ارتقا پیدا کرد که فکر می‌کنم این موضوع می‌تواند کمک شایانی برای ارتقای کیفیت ارتباطات زوار عزیزمان در مراسم اربعین حسینی باشد.

وزیر ارتباطات افزود: همچنین بحث کدهای دستوری بود که بین دو اپراتور داخلی ما و کشور عراق توافق شد تا مردم عزیز بتوانند برای دریافت راهنمایی به زبان عربی و فارسی، عملاً با استفاده از کدهای دستوری که ان‌شاءالله به مردم عزیز اعلام خواهد شد، از خدمات این بسترهای آماده‌شده استفاده کنند.

وی تصریح کرد: نکته بعدی این است که سکوهای داخلی در مراسم اربعین حسینی فعال خواهند بود و همچنان به مردم عزیزمان خدمت خواهند داد و امیدواریم کیفیت خدمات سکوها هم در این مراسم ارتقا پیدا کند.

هاشمی ادامه داد: یکی از نکات مهمی که با حضور استانداران استان‌های مرزی، پنج استان مرزی ما، شکل گرفت این بود که نقاط خروج زوار و ایجاد یک زیرساخت پایدار را برای زوار عزیزمان فراهم و تمهید کردیم؛ به این معنا که زوار عزیز برای خروج از مرز و برای برگشتن و وارد شدن به کشور عزیزمان معطلی نداشته باشند و بلافاصله بتوانند خارج شوند، با حداقل معطلی، و ان‌شاءالله مسیر برگشت را هم به سلامت طی کنند و وارد کشور شوند.

وی افزود: موضوع اتصال پایدار اینترنت در شرایط بحرانی هم مطرح شد؛ این‌که اگر اتفاق ناگواری پیش بیاید یا مثلاً بحرانی داخل کشور رخ دهد، آیا باز هم اتصال پایدار اینترنت را به مشترک‌ها قول می‌دهید یا نه؟

هاشمی تصریح کرد: ببینید، طبیعتاً اگر مفهوم کلان مدنظر شماست، تجربه به ما نشان داده که بحث اینترنت در تمام شئون زندگی مردم وارد شده و اساساً دیگر زندگی بدون اینترنت اصلاً موضوعیت ندارد و امکان‌پذیر نیست. هر از گاهی بحث‌هایی مطرح می‌شود؛ حالا شاید بعضاً فکر می‌کنیم جنس مزاح دارد، اما می‌بینیم یک تعداد قلیلی کمی جدی‌تر به این موضوع فکر می‌کنند، که واقعاً این منتفی است و شدنی نیست.

وی گفت: همه تلاش ما و تلاش دولت چهاردهم بر این است و خواهد بود که ان‌شاءالله اینترنت پایدار و باکیفیت برای مردم عزیزمان در همه شرایط فراهم کنیم. بالاخره شرایط خاصی که به هر حال برای کشور اتفاق افتاد در جنگ رمضان، شرایط بسیار خاص و در واقع شاید پیش‌بینی‌نشده‌ای بود، ولی اصل بر این است که ارتباطات پایدار و مستمر برای آحاد مردم برقرار شود.

هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات اینترنت رایگان در ایام اربعین، اظهار کرد: این موضوع در تعامل چندجانبه میان اپراتورهای ایرانی، عراقی و شرکت ارتباطات زیرساخت دنبال شده و هدف از آن، ارائه خدمات ارتباطی به زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین است.

وی افزود: در همین راستا، 100 نقطه برای ارائه این خدمات جانمایی شده تا مردم بتوانند از اینترنت رایگان استفاده کنند.

هاشمی ادامه داد: ما در سفر به عراق، که یکی از محورهای اصلی مأموریت بنده نیز بود، به‌صورت میدانی شرایط را ارزیابی کردیم و در جلسات متعددی با همکاران این موضوع را بررسی کردیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: یکی از نکاتی که زائران در همان‌جا مطرح کردند این بود که بسته‌هایی که بعضاً خریداری کرده‌اند، در برخی موارد پاسخگوی نیازشان در این سفر نبوده است.

وی گفت: به همین دلیل، این ایستگاه‌هایی که راه‌اندازی شده‌اند، برای آن است که اگر به هر دلیلی بسته‌های زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین به پایان برسد، دغدغه‌ای برای آنان ایجاد نشود.

هاشمی ادامه داد: این ایستگاه‌ها کمک می‌کند مردم در شعاع پوشش آن‌ها قرار بگیرند و بدون هزینه به اینترنت متصل شوند و نیازهای ارتباطی‌شان را برطرف کنند.

وزیر ارتباطات افزود: طبیعتاً پیشنهاد ما این است که مردم عزیزمان رومینگ سیم‌کارت خود را فعال کنند و از خدمات رومینگ استفاده کنند.

وی تصریح کرد: همان‌طور که در صحبت‌های قبلی هم عرض کردم، امسال به مردم توصیه نمی‌کنیم که حتماً به سراغ خرید سیم‌کارت عراقی بروند.

هاشمی ادامه داد: با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده، استفاده از ظرفیت رومینگ، انتخاب و پیشنهاد اول ماست.

وزیر ارتباطات افزود: یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته در استان‌های مرزی مطرح بود، قطع ارتباط در طول مسیر بود.

وی تصریح کرد: این موضوع در استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه و خوزستان بیشتر به بحث برق برمی‌گردد.

هاشمی گفت: واقعیت ماجرا این است که هر زمان با مشکل برق مواجه می‌شویم، ارتباطات نیز به‌صورت طبیعی دچار اختلال می‌شود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: تلاش ما این بوده که در تعامل با استانداران و مدیران اجرایی استانی، ابتدا ژنراتورهایی را به‌صورت مقطعی تأمین و تهیه کنیم.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که همکاران ما در جلسه مطرح کردند، مسئله تأمین سوخت این ژنراتورهاست که به‌عنوان یک موضوع جدی مطرح است.

هاشمی تصریح کرد: ما طی مکاتباتی که با مسئولان وزارت نفت داشته‌ایم، به دنبال آن هستیم که سوخت مورد نیاز این ژنراتورها تأمین شود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: بحث تأمین ژنراتورها یک کار بین‌بخشی است و همکاران ما در حوزه اجرایی استان‌های مرزی و همچنین در حوزه ارتباطات، تعامل هماهنگی خواهند داشت تا در صورت بروز هرگونه قطعی، بلافاصله برای رفع آن اقدام شود.

وی گفت: درباره آسیب به تأسیسات و دکل‌ها در حملات اخیر به جنوب کشور نیز تمام توان خود را گذاشته‌ایم تا اگر ارتباطی قطع شد، در حداقل زمان ممکن آن را بازگردانیم.

هاشمی افزود: در یکی از موارد مربوط به جنگ اخیر، بخشی از ارتباطات ما با برخی استان‌ها و حتی بعضی جزایر قطع شد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: تلاش همکاران ما این بود که در صحنه حضور داشته باشند و برای بازگرداندن ارتباطات اقدام کنند.

هاشمی تصریح کرد: دلیل روشن این مدعا هم آن بود که یکی از همکاران مجموعه، در همین شرایط، شهید سرافرازی را تقدیم خاک کشور عزیزمان کردیم.

هاشمی ادامه داد: همکاران ما در استان‌های جنوبی از جان خود مایه می‌گذارند تا مردم عزیزمان هیچ اختلالی در ارتباطات احساس نکنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: البته شرایط، شرایط عادی نیست و شرایط، شرایط جنگی است.

وی گفت: امیدواریم ان‌شاءالله خداوند کمک کند که ملت ایران و کشور عزیزمان با سرافرازی از این شرایط عبور کنند.

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