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وزیر صنعت:

تنها ۴۰ درصد از بسته ۷۰۰ همتی حمایت از کسب‌وکارها به بنگاه‌های هدف پرداخت شد

تنها ۴۰ درصد از بسته ۷۰۰ همتی حمایت از کسب‌وکارها به بنگاه‌های هدف پرداخت شد
کد خبر : 1816500
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وزیر صنعت با انتقاد از شیوه پرداخت تسهیلات به کسب و کارها ازسوی بانک مرکزی، گفت: تنها ۴۰ درصد از بسته ۷۰۰ همتی حمایت از کسب‌وکارها به بنگاه‌های هدف پرداخت شد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵) در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و نمایندگان تشکل‌های صنعتی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: امروز تولید باید به گفتمان واحد و مشترک همه ارکان حاکمیت تبدیل شود، همان‌طور که تنگه هرمز شاه‌راه اقتدار سرزمینی ماست، بخش تولید نیز گلوگاه اقتدار اقتصادی کشور است و صیانت از آن، وظیفه‌ای ملی و همگانی است.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور گفت: ما امروز در یک پیچ تاریخی و مقطع ویژه اقتصادی قرار داریم. تصمیماتی که امروز اتخاذ می‌کنیم، تاثیر مستقیمی بر آینده کشور و نسل‌های آتی خواهد داشت؛ از این رو بار مسئولیت متولیان حوزه صنعت و معدن بسیار سنگین‌تر از گذشته است.

وی با گرامیداشت یاد شهیدان خدمت و ادای احترام به تلاش‌های صورت‌گرفته در دوره‌های سخت گذشته، افزود: عزت و اقتدار امروز کشور و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در معادلات جهانی، مدیون روحیه خودباوری و پایداری ملی است. این خودباوری به‌ویژه در بخش صنعت و معدن، دینی است که باید با کار جهادی و شبانه‌روزی آن را ادا کنیم.

وزیر صمت با اشاره به محدودیت‌های پیش روی حوزه اقتصاد تصریح کرد: در شرایط کنونی، سرعت و موقع‌شناسی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی اهمیت مضاعفی دارد. تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و سریع، توان ملی را افزایش می‌دهد، در حالی که هرگونه تعلل یا تصمیم نادرست در این شرایط خاص، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

اتابک با تاکید بر «وفاق و همدلی» در دولت چهاردهم گفت: تجربه ثابت کرده است که همدلی و هم‌گرایی دستگاه‌ها همواره راهگشا بوده است. امروز برای حفظ پایداری کشور، تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها باید نگاه بخشی را کنار گذاشته و تداوم تولید را به عنوان هدف اصلی و مشترک خود دنبال کنند.

وزیر صنعت به وضعیت تامین مالی بخش تولید اشاره کرد و گفت: با دستور و مصوبه ابلاغی رئیس‌جمهور، تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی (همت) برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در نظر گرفته شد. بر اساس آخرین آمارها، تاکنون ۴۰ درصد از این منابع به بنگاه‌های هدف و مابقی به بنگاه های بزرگ پرداخت شده است این در حالیست که بنگاه های بزرگ مشمول این تسهیلات نبودند.

وی اضافه کرد: در کنار حمایت از صنایع کوچک و متوسط، پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم برای تامین سرمایه در گردش و رفع تنگناهای مالی بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی نیز با جدیت در دست اقدام است تا چرخ تولید کشور دچار وقفه نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان حوزه صنعت اظهار داشت: از تمامی مدیران مسئولیت‌پذیر، کارآفرینان، متخصصان و کارگرانی که در شرایط سخت و بحران‌های مقطعی با تمام توان ایستادگی کردند و اجازه ندادند چرخ تولید و تامین مایحتاج مردم متوقف شود، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. بی‌تردید ملاک قضاوت آیندگان درباره ما، عملکردمان در روزهای سخت خواهد بود.

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