به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵) در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و نمایندگان تشکل‌های صنعتی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، گفت: امروز تولید باید به گفتمان واحد و مشترک همه ارکان حاکمیت تبدیل شود، همان‌طور که تنگه هرمز شاه‌راه اقتدار سرزمینی ماست، بخش تولید نیز گلوگاه اقتدار اقتصادی کشور است و صیانت از آن، وظیفه‌ای ملی و همگانی است.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور گفت: ما امروز در یک پیچ تاریخی و مقطع ویژه اقتصادی قرار داریم. تصمیماتی که امروز اتخاذ می‌کنیم، تاثیر مستقیمی بر آینده کشور و نسل‌های آتی خواهد داشت؛ از این رو بار مسئولیت متولیان حوزه صنعت و معدن بسیار سنگین‌تر از گذشته است.

وی با گرامیداشت یاد شهیدان خدمت و ادای احترام به تلاش‌های صورت‌گرفته در دوره‌های سخت گذشته، افزود: عزت و اقتدار امروز کشور و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در معادلات جهانی، مدیون روحیه خودباوری و پایداری ملی است. این خودباوری به‌ویژه در بخش صنعت و معدن، دینی است که باید با کار جهادی و شبانه‌روزی آن را ادا کنیم.

وزیر صمت با اشاره به محدودیت‌های پیش روی حوزه اقتصاد تصریح کرد: در شرایط کنونی، سرعت و موقع‌شناسی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی اهمیت مضاعفی دارد. تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و سریع، توان ملی را افزایش می‌دهد، در حالی که هرگونه تعلل یا تصمیم نادرست در این شرایط خاص، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

اتابک با تاکید بر «وفاق و همدلی» در دولت چهاردهم گفت: تجربه ثابت کرده است که همدلی و هم‌گرایی دستگاه‌ها همواره راهگشا بوده است. امروز برای حفظ پایداری کشور، تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها باید نگاه بخشی را کنار گذاشته و تداوم تولید را به عنوان هدف اصلی و مشترک خود دنبال کنند.

وزیر صنعت به وضعیت تامین مالی بخش تولید اشاره کرد و گفت: با دستور و مصوبه ابلاغی رئیس‌جمهور، تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی (همت) برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در نظر گرفته شد. بر اساس آخرین آمارها، تاکنون ۴۰ درصد از این منابع به بنگاه‌های هدف و مابقی به بنگاه های بزرگ پرداخت شده است این در حالیست که بنگاه های بزرگ مشمول این تسهیلات نبودند.

وی اضافه کرد: در کنار حمایت از صنایع کوچک و متوسط، پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم برای تامین سرمایه در گردش و رفع تنگناهای مالی بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی نیز با جدیت در دست اقدام است تا چرخ تولید کشور دچار وقفه نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان حوزه صنعت اظهار داشت: از تمامی مدیران مسئولیت‌پذیر، کارآفرینان، متخصصان و کارگرانی که در شرایط سخت و بحران‌های مقطعی با تمام توان ایستادگی کردند و اجازه ندادند چرخ تولید و تامین مایحتاج مردم متوقف شود، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. بی‌تردید ملاک قضاوت آیندگان درباره ما، عملکردمان در روزهای سخت خواهد بود.

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