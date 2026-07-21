اعلام قیمت طلا و سکه ۳۰ تیر ماه
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه ۳۰ تیر ماه اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز سه شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۶۳ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۴ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان رسید.
همچنین سکه جدید ۱۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ۱۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ۲۷ میلیون تومان معامله شد.