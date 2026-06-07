دستور جدید شورای رقابت به خودروسازان
شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، جزئیات جدیدی درباره نحوه عرضه، قیمتگذاری و شرایط خرید خودرو اعلام کرد؛ بر این اساس در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، قرعهکشی انجام میشود.
به گزارش ایلنا؛ در تاریخ ۱۲ خردادماه، جلسه هشتصد و چهل و ششم شورای رقابت با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و به درخواست کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این جلسه، دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی آن مورد بازنگری قرار گرفت.
بر اساس اصلاحیه جدید، عرضهکنندگان خودرو موظفاند در همه طرحهای فروش و پیشفروش خود، اطلاعاتی از جمله مشخصات خودروها، تعداد خودروهای قابل عرضه و مدت زمان مشخص برای ثبتنام را در سامانه مربوط منتشر کنند. همچنین در مواردی که تعداد متقاضیان از تعداد خودروهای عرضهشده بیشتر باشد، ثبتنام باید از طریق قرعهکشی و با نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود.
در نسخه پیشین دستورالعمل که در بازنگری مورخ پنجم اسفندماه ۱۴۰۴ تصویب شده بود، تنها بر الزام عرضهکنندگان به ارائه طرحهای فروش و پیشفروش در سامانه خود تأکید شده بود و جزئیاتی درباره میزان عرضه، نحوه اطلاعرسانی یا سازوکار مدیریت مازاد تقاضا وجود نداشت.
با اصلاح ماده ۵ و تشریح دقیقتر «شرایط طرف عرضه»، شورای رقابت تلاش کرده است فرآیند فروش خودرو را شفافتر کند. با این حال تأکید بر ادامه قرعهکشی در صورت فزونی تقاضا بر عرضه نشان میدهد این شورا همچنان بازار خودرو را بازاری غیررقابتی با شکاف میان عرضه و تقاضا ارزیابی میکند.
بر اساس ابلاغ این مصوبه، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته و این سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای دستورالعمل را به شورای رقابت ارائه کند.