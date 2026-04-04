به گزارش ایلنا، سازمان صمت تهران در راستای حمایت از کسب‌وکار‌هایی که در پی حوادث اخیر دچار آسیب‌های فیزیکی شده‌اند، نسبت به معرفی واحد‌های واجد شرایط به بنیاد برکت و بنیاد علوی اقدام کرده است. این تسهیلات صرفاً برای جبران خسارات واردشده به ماشین‌آلات و مواد اولیه تخصیص می‌یابد.

براساس این گزارش، بنیاد برکت تسهیلات خود را در دو سطح ارائه می‌دهد؛ به‌طوری‌که تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۲ درصد و باز پرداخت ۷ ساله و همچنین تسهیلات از ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان با نرخ سود ۱۵ درصد و بازپرداخت ۳ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. پرداخت این تسهیلات پس از معرفی از طریق دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام خواهد شد.

همچنین بنیاد علوی نیز در قالب سه سطح حمایتی، تسهیلاتی تا سقف ۳ میلیارد تومان برای بنگاه‌های کوچک و آسیب‌دیده در نظر گرفته است.

بر این اساس، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۲ درصد، یک میلیارد تومانی با نرخ سود ۱۱ درصد و تا سقف ۳ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۵ درصد پرداخت می‌شود.

گفتنی است معرفی واحد‌های مشمول دریافت این تسهیلات نیز از طریق دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام می‌شود.

