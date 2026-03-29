عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به مجتمع فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان و مجتمع آلومینیوم خیرآباد اراک، گفت: بر اساس اطلاعات رسیده، در مجتمع فولاد خوزستان ۱۷ تن مصدوم شدند و در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، یک تن شهید و ۱۶ تن مجروح شدند و در مجتمع آلومینیوم خیرآباد اراک، مصدومی گزارش نشده است.

مجتمع‌های فولادی آسیب‌دیده، سریع به مدار تولید برمی‌گردند

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح جزئیات خسارات وارده به واحد‌های صنعتی، گفت: به بخش‌هایی از واحد فولادسازی و واحد احیای مجتمع فولاد خوزستان، آسیب زده شده و همچنین، دو نیروگاه و بخشی از خط تولید مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، دچار خسارت شده است.

زارعی ادامه داد: کارشناسان در حال تلاش برای بازگرداندن تمام واحد‌های آسیب‌دیده به مدار تولید هستند.

وی با تأکید بر توانمندی‌های داخلی، گفت: به همت مسئولان و متخصصان داخلی، دو مجتمع فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان به‌زودی، احیا می‌شوند و به مدار تولید بازمی‌گردند و نگرانی وجود ندارد.

تعرض به واحد‌های تولیدی جنایت جنگی است

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارسال اعتراض و نامه رسمی به یونیدو خبر داد که طی آن وزارت صمت، خواستار توقف حملات به تأسیسات صنعتی غیرنظامی ایران و جبران خسارات شده است.

زارعی در این رابطه گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، ضمن تشریح ابعاد آسیب‌واردشده به برخی واحد‌های تولیدی، خواستار انجام همکاری‌های تخصصی و ارائه حمایت‌های فنی این سازمان در جهت ارزیابی، بازسازی و احیای ظرفیت‌های صنعتی کشور شد.

وی افزود: طبق کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و ماده ۵۲ کنوانسیون ۱۹۷۷، کارگاه‌ها، کارخانه‌جات و تمامی واحد‌هایی که به تولید کالا‌های عام برای مردم می‌پردازند، در جنگ‌ها به عنوان اماکن غیر نظامی تلقی شده و جزو اماکن نظامی تلقی نمی‌شوند و هرگونه تعرض به آنها جنایت جنگی محسوب می‌شود.

مراتب اعتراض ما به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) اعلام شد

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در کنوانسیون ۱۹۷۷ که به کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو الحاق شده، به صراحت اعلام شده است که حتی «اگر در مکانی تولیدی، نیروی نظامی تردد کند بازهم حمله به آن کارخانه جزو جنایت جنگی است.» لذا ما طی نامه‌ای که به یونیدو فرستادیم اعتراض خود را اعلام کردیم. همچنین، تمامی این موارد اعم از خسارات، میزان خسارت، سطح خسارت و... را جمع‌بندی و به سازمان‌های بین‌المللی اعلام کرده و از این دو کشور به عنوان جنایتکار جنگی که به واحد‌های غیر نظامی و تولیدی حمله کردند شکایت می‌کنیم که بدون بینه و دلیل به واحد‌ها حمله کردند، زیرا تنها واحد‌هایی می‌توانند در جنگ مورد حمله قرار بگیرند که در حال شلیک باشند.

حمله به صنایع تولیدی را به شدت محکوم می‌کنیم

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما حملات به واحد‌های تولیدی را به شدت محکوم می‌کنیم، گفت: وزارت صمت پیش از این نیز در موارد مشابه ضمن صدور بیانیه، از طریق وزیر صمت مراتب را به نهاد‌های ذی‌ربط ارسال کرده است. ما تمام این موارد را به عنوان جنایت جنگی جمع‌آوری و به سازمان‌های بین‌المللی شکایت خواهیم کرد. همچنین این کار از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط دیگری مثل وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نیز انجام خواهد شد.

زارعی افزود: متخصصان به محل اصابت پرتابه‌ها اعزام شده‌اند و انشاءالله به سرعت واحد‌ها را در مدار تولید قرار خواهیم داد. جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و وقفه‌ای در پروژه‌های عمرانی و ریلی کشور ایجاد نخواهد شد.

