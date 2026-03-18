پیام تسلیت وزیر راه و شهرسازی در پی شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام تسلیت فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»

شهادت دبیر محترم و مجاهد شورای عالی امنیت ملی همزمان با اجرای موج پنجاه و نهم عملیات وعده صادق ۴ با شلیک موشک حاج قاسم؛ گویای پیوستن او به امام شهدا و یار دیرینش حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت در راه اعتلای ایران و انقلاب اسلامی بود.

او نه تنها در برهه خطیر اخیر که سالیان سال در همین کرسی و همچنین در کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی؛ برای سربلندی و توسعه‌ ایران عزیز؛ گسترش صلح و امنیت در منطقه و ایجاد همدلی وتقویت برادری در میان کشورهای اسلامی کوشید. چه آنکه در نامه مهمش خطاب به مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی در آخرین روز حیاتش؛ از تهاجم فریبکارانه آمریکایی-صهیونیستی، حین مذاکرات نوشت و تاکید کرد «اگرچه جز در موارد نادر، هیچ یک از دولت های اسلامی به کمک ملت ایران نیامده اند؛ ایران به راه مقاومت در مقابل شیطان ادامه خواهد داد». او که وحدت امت اسلامی را عامل قدرت، امنیت، تعالی و استقلال کشورها می دانست، نامه اش را با عنوان «بنده خدا» امضا کرد و ساعاتی بعد به خدایش پیوست.

بی‌تردید، فقدان این چهره اثرگذار و ماندگار، ضایعه‌ای بزرگ است اما آنچنان که او در آخرین پیامش «شهادت سلحشوران نیروی دریایی را عامل استوارتر شدن ارتش ایران» خوانده بود؛ شهادت عزت مندانه اش نیز به فضل الهی به پیروزی قطعی مجاهدان مسیر حق، خواهد انجامید.

اینجانب شهادت این سیاست‌مدار مقتدر، مرد عرصه فرهنگ و سیاست؛ خادم ملت و معتمد رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین شهادت فرزند برومند ایشان، معاون امنیت داخلی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سردار سرلشکر پاسدار علامرضا سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌الاعظم، رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی، خانواده های معزز ایشان به ویژه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و ملت بزرگ ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

انتهای پیام/