نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با ایلنا:
تکلیف قانون درباره پرداخت اجاره خانههای جنگزده/ پرداخت خسارت خانهها بر عهده مستاجر نیست
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تکلیف قانونی درباره پرداخت اجاره خانههای آسیب دیده در جنگ را اعلام کرد و گفت: مستأجران مسئول پرداخت خسارت خانههای آسیب دیده نیستند.
داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کشور، آیا مستاجرانی که خانههایشان در حملات صهیونیستی-آمریکایی تخریب شده یا دچار آسیب شده و امکان اسکان در آن واحد را نداشته، همچنان باید اجاره را پرداخت کنند؟ و آیا پرداخت خساراتی مانند تعویض شیشههای شکسته شده بر عهده مستاجر است یا موجر، اظهار داشت: طبق مادهی ۴۸۶ قانون مدنی تعمیرات و مخارج جهت امکان انتفاع عین مستاجره به عهدهی مالک است. یعنی در صورت شکستن شیشه ها و یا هر خسارت دیگری به عین مستاجره هیچ مسئولیتی را متوجه مستاجر نمیکند.
وی ادامه داد: همچنین مادهی ۴۹۳ قانون مدنی مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست یعنی اگر بدون تعدی یا تفریط او کلا یا بعضا تلف شود مستاجر مسئول نخواهد بود. در وضعیت موجود کشور و با وجود حوادث اخیر و شرایط جنگی مشمول قهوهی قاهره و بنابراین مستاجر هیچ مسئولیتی در قبال خسارت های وارده در مقابل مالک ندارد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: براساس ماده ۴۹۶ قانون مدنی عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود یعنی منفعت مستاجر بدینوسیله تلف شده و از بین رفته و قابلیت بهره برداری ندارد و موجر مکلف است مبلغ ودیعه را مسترد کند.
بیگی نژاد افزود: همچنین طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی بند الف به محض وقوع بیع خریدار مالک مبیع است. همچنین ماده ۳۸۶ تسلیم مبیع یعنی مبیع به طور کامل تحت اختیار مشتری باشد.
وی تاکید کرد: به استناد این دو ماده مالک به محض وقوع عقد بیع مالکیت را به خریدار منتقل کرده و هیچ گونه مسئولیتی ندارد. طبق ماده ۳۸۷ اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد شود. مفهوم مخالف یعنی اگر بعد از تسلیم مبیع تلف شود مسئولیتی متوجه فروشنده نیست.