اعلام قیمت طلا و سکه ١٩ اسفند ماه ١۴٠۴
کد خبر : 1760739
امروز سه شنبه ١٩ اسفند ماه ١۴٠۴ قیمت طلا و سکه اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز سهشنبه ١٩ اسفند ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۵ هزار و ١٨٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون و ٨۶٧ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ٨٢١ هزار تومان رسید.
همچنین سکه قدیم ١٨٠ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح جدید ١٧٧ میلیون تومان معامله شد.
نیم سکه هم ٩۴ میلیون تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ۲۷ میلیون تومان معامله شد.