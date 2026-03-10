اعلام قیمت طلا و سکه ١٩ اسفند ماه ١۴٠۴

امروز سه شنبه ١٩ اسفند ماه ١۴٠۴ قیمت طلا و سکه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه ١٩ اسفند ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۵ هزار و ١٨٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون  و ٨۶٧ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون  و ٨٢١ هزار تومان رسید. 

همچنین سکه قدیم ١٨٠ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و  هر سکه طرح جدید ١٧٧ میلیون تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩۴  میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ۲۷ میلیون تومان معامله شد.

