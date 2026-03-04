پیام تسلیت مدیران بانک صادرات ایران در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس سره)، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک صادرات ایران با انتشار پیامی، ضمن ابراز اندوه عمیق، این مصیبت سترگ را به ملت شریف ایران، خانواده‌های معظم شهدا و عموم مسلمانان جهان تسلیت گفتند.

در متن این پیام است:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِنْ لَا تَشْعُرُونَ

شهادت حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قُدِّسَ سِرُّه)، عالم ربانی، مرجع بصیر و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، ضایعه‌ای بزرگ، جانکاه و سرنوشت‌ساز برای ملت شریف ایران و امت اسلامی است.

بی‌تردید حیات طیبه آن فقیه مجاهد، جلوه‌ای از اخلاص، استقامت و مجاهدت در راه خدا بود و سالیان رهبری مدبرانه ایشان، کشور را در مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار استوار نگاه داشت.

مجموعه بانک صادرات ایران، با قلبی آکنده از اندوه و در عین حال با ایمانی راسخ به وعده الهی، این ضایعه جانکاه را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، ملت شریف ایران و عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، علو درجات و همجواری با اولیای الهی مسئلت می‌کنند.

