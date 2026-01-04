به گزارش ایلنا، فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره نوسازی صنایع اظهار کرد: هم اکنون ۲۳ واحد صنعتی در فرایند نوسازی و بازسازی هستند.

معاون وزیر صمت افزود: در پلتفرم نوسازی و بازسازی، هم‌اکنون ۲۷۸۰ شرکت ثبت‌نام کرده‌اند. برخی تسهیلات دریافت کرده‌اند و برخی در مرحله بررسی هستند تا مشخص شود واحد قابلیت نوسازی و بازسازی دارد یا نه. قرار نیست همه واحدها بازسازی شوند؛ حداقل واحدی که بازسازی می‌شود باید بازار داشته باشد و نیاز کشور به تولید داخلی را تأمین کند.

مقیمی در ادامه اظهار کرد: وزیر صنعت و تجارت نیز برای اولین بار جواز نوسازی و بازسازی را در دستورالعمل سرمایه‌گذاری امسال در راستای برنامه هفتم ابلاغ کرد؛ یعنی واحدهای صنعتی که تا دیروز در مرحله توسعه یا دریافت جواز ایجاد بودند، می‌توانند در قالب برنامه هفتم توسعه در صورت نیاز به نوسازی، اقدام کنند. البته نوسازی ماشین‌آلات نیز به این فرآیند اضافه شده است.

وی افزود: یکی از رویکردهای ما استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی در بخش صنعت است. شرکت‌های دانش‌بنیان با الگوریتم‌های هوش مصنوعی در قالب پروژه‌های بازسازی همکاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه بازسازی منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شود، اضافه کرد: تولید انرژی خودش آلایندگی دارد؛ بنابراین کاهش مصرف انرژی به کاهش انتشار آلاینده‌ها کمک می‌کند و در اقتصاد زیست‌محیطی کشور اثرگذار است.

