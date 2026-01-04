یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
کاهش کیفیت و کمیت آب جدی است / آب دریا به تهران میآید؟
مدیر کل اطلاعات و دادههای آب کشور با بیان اینکه مخازن سدها در حال حاضر حدود ۳۵ درصد پرشدگی دارند، گفت:
فیروز قاسمزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع تامین آب با توجه به تدوام روند خشکسالی و کاهش جدی ورودی سدهای کشور اظهار داشت: از ابتدای سال آبی تاکنون با کاهش حدود ۱۷ درصدی در ورودی سدهای کشور نسبت به سال گذشته مواجه بودهایم؛ این در حالی است که سال گذشته نیز سال بسیار خشکی بود.
سدها در وضعیت سقوط آبی
وی ادامه داد: مخازن سدها در این برهه از سال آبی باید بیش از ۴۰ درصد پر باشند اما در حال حاضر حدود ۳۵ درصد پرشدگی دارند که عدد بسیار پایینی است.
تأمین آب در برخی مناطق بسیار سخت شده است
مدیر کل اطلاعات و دادههای آب کشور تصریح کرد: شدت خشکسالی سالهای اخیر به گونهای بوده است که برخی مناطق کشور از نظر کمیت و کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی تنزل جدی داشتهاند و تأمین آب در این مناطق بسیار سخت شده است. اما بر اساس قانون، در شرایط کمبود منابع آب، اولویت تأمین آب با بخش شرب است و وزارت نیرو با رصد کامل مناطق با شدت خشکسالی قویتر از جمله تهران، خراسان رضوی، استان مرکزی و غیره، به دنبال تأمین مطمئن آب شرب در این مناطق است. در بخش کشاورزی نیز بر اساس جلسات کارشناسی و مدیریتی بین دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی در خصوص آب قابل تأمین مفاهمه شده است و هر دو بخش به دنبال کاهش ریسک خشکسالی برای بخش کشاورزی هستند.
برنامههای سختافزاری و نرمافزاری برای کاهش مصرف
وی بیان کرد: باتوجه به آنچه که در وازرت نیرو بر اساس تکالیف قانونی دنبال میشود؛ اصلاح الگوهای مصرف در دستور کار است و اکنون سرانه آب مطابق با استانداردهای روز دنیا تعیین شده است. اما رسیدن به این سرانهها نیاز به برخی اقدامات سختافزاری و نرمافزاری دارد، در بخش نرمافزاری آموزش و اطلاعرسانی در سطح خانوارها در بخش شرب، تعیین تعرفه پلکانی بازدارنده و مدیریت فشار شبکه در دستور کار است، در بخش سختافزاری نیز برخی اقدامات از جمله استفاده از کاهندههای مصرف، بهبود شبکه و کاهش تلفات و غیره آغاز شده که آنها را تقویت میکنیم.
۱۵ درصد مصرف آب شهر تهران با اقدامات نرمافزاری مدیریت شد
قاسمزاده با اشاره به لزوم بکارگیری کاهندههای مصرف گفت: این ابزارها سهم زیادی در کاهش مصرف دارند و در برخی موارد ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش را منجر میشوند، بخشهای نرمافزاری در کلانشهری مثل تهران سهم بسیار بزرگی را شامل میشود، به طوری که در تابستان گذشته بالغ بر ۱۵ درصد مصرف آب شهر تهران با اقدامات نرمافزاری مدیریت شد.
در سالهای خشک بصورت ذاتی با ناترازی مواجهیم
وی با اشاره به تداوم خشکسالی در سالهای اخیر بویژه خشکسالی هیدرولوژیکی، گفت: در سالهای خشک در کشوری مثل ایران که بصورت ذاتی با ناترازی مواجه است؛ مجبوریم مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دهیم که قطعا حمایت و همراهی مردم بسیار کارگشای این مسیر است.
استفاده از آب دریا برای تهران توجیه فنی و اقتصادی ندارد
مدیر کل اطلاعات و دادههای آب کشور درباره امکان استفاده از آب دریا برای تامین آب تهران در صورت تداوم وضع موجود توضیح داد: این موضوع نیاز به بررسی دقیق دارد اما بر اساس بررسیهای اولیه، استفاده از آب دریا برای شهری مثل تهران توجیه فنی و اقتصادی لازم را ندارد، بنابراین در صورت اضطرار و برای مدیریت ایام اوج مصرف تابستان، برای شهری مثل تهران روشهای بهتری در مقایسه با روشهای تامین آب از دریا قابل دسترسی است. بطور مثال اخیراً پروژه انتقال آب از زیاران به بیلقان با هدف اتصال به سامانه تأمین آب شهر تهران به بهرهبرداری رسید که در ایام اوج مصرف سال به تأمین مطمئنتر آب کمک خواهد کرد.
تنشهای اخیر آبی بدلیل تداوم چند ساله خشکسالی
وی بیان کرد: نکته دیگری که بایستی به آن توجه کرد، زیرساخت تأمین آب شرب تهران و منابع آبی پیشبینی شده، برای مصرف در حد سرانه استاندارد و حتی بالاتر از آن پاسخگو است، بنابراین در شرایط نرمال منابع آب، هیچگونه نگرانی برای تأمین آب شرب تهران وجود نخواهد داشت و تنشهای اخیر بدلیل تداوم چند ساله خشکسالی و کاهش ورودی به منابع آب سطحی و زیرزمینی است که باعث شده دنبال راههایی باشیم که در بازههای موقتی در شرایط اوج مصرف، شبکه را پایدار نگه داریم. در همین ارتباط، کاهش مدیریت مصرف در سطح خانوار برای عبور از این دوره خشک بسیار کمککننده است و بعنوان یک ضرورت محسوب میشود.