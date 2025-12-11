تسهیلات ۲۰۰ میلیونی برای جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: برای جایگزینی موتورسیکتهای فرسوده با موتورسیکتهای برقی، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی و با موتور سیکلتهای بنزینی تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی تخصیص مییابد.
به گزارش ایلنا، فرشاد مقیمی با اعلام این خبر افزود: در این طرح ۲ بانک عامل تسهیلات جایگزینی را پرداخت می کنند، باز پرداخت اقساط ۳۶ ماهه است و نرخ بهره برای جایگزینی با موتورسیکلت های برقی صفر درصد و برای بنزینی ۴ درصد است.
وی گفت: متقاضیان دارای موتورسیکلتهایی با عمر بیش از ۶ سال میتوانند از طریق سامانه اسقاط در این طرح ثبت نام کنند و اولین دوره تحویلها از هفته آینده آغاز میشود.
مقیمی افزود: سال گذشته ۳۵۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه اسقاط شدند و از ابتدای امسال نیز بیش از ۱۶۰ هزار دستگاه اسقاط انجام شده است، همچنین تا کنون بیش از ۲۰ هزار نفر در طرح جایگزینی موتورسیکلتها ثبت نام کردهاند.
وی گفت: راکبان موتورسیکلت میتواند در سامانه از بین گزینههای اسقاط (دریافت گواهی اسقاط) و یا جایگزینی موتورسیکلت، یک گزینه را انتخاب کنند و سپس به بانکهای عامل معرفی میشوند.