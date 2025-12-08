بدهی خارجی نداریم/ دولت از بانک مرکزی تنخواه دریافت نکرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور و نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در همایش بزرگداشت روز حسابدار امروز (دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴) گفت: ما بدهی خارجی نداریم.

وی با بیان اینکه اوراق دولت با درنظرگرفتن بازپرداخت آن منتشر می‌شود، گفت: اوراقی که دولت منتشر می‌کند اگر شرکت‌های طرف قرارداد اوراق دولت را خرید کنند با اطمینان می‌دانند، که حتی یک ریال از این اوراق نکول نمی‌شود.

دولت از بانک مرکزی تنخواه دریافت نکرده است

خزانه‌دار کل کشور در مورد حسابداری گفت: مهم‌ترین زمینه و لازمه پیشرفت و توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری است و حسابداری در این زمینه قابل اتکا است.

اکرمی گفت: کار حسابداری باعث افزایش کیفیت زندگی شهروندان در زمینه اقتصاد است.

به گفته خزانه‌دار کشور، گزارش‌های حسابداری و حسابرسی باعث شفافیت و تصمیم گیری بهتر مدیران و سیاستگذاران می‌شود.

وی، شفافیت اطلاعات مالی را زمینه لازم برای شفافیت جریان مالی اقتصاد و تخصیص بهینه منابع دانست.

اکرمی گفت: استانداردهای حسابداری را به روز رسانی کردیم و تعارض منافع را حذف کردیم.

خزانه‌دار کل کشور، از اصلاح آیین نامه‌های صلاحیت حرفه‌ای حسابداران خبر داد که در آینده انجام خواهد شد.

به گفته خزانه‌دار کل کشور، یکی از اقدامات اساسی این است که حسابداری بخش عمومی از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی تغییر پیدا کرده که گام مهمی جهت تقویت اقتصاد به شمار می‌رود.

اکرمی گفت: پرداخت به ذینفع نهایی و حساب واحد خزانه از اقدامات مهمی بود که انجام شد و ما امروز به دستگاه‌های اجرایی پول نمی‌دهیم بلکه اعتبار برایشان اختصاص می‌دهیم.

به گفته خزانه‌دار کل کشور تخصیص اعتبار به جای وجوه نقد به دستگاه‌های دولتی اینگونه است که دستگاه‌ها می‌دانند بر اساس اعتباری که به آنها اختصاص می‌یابد می‌توانند اقدامات خود را انجام دهند.

اکرمی گفت: با حسابداری تعهدی در حال حاضر چند سالی است که بودجه عمومی از بانک مرکزی تنخواه دریافت نکرده است.

وی گفت: کسانی که ادعا می‌کنند از دولت طلب دارند باید سامانه‌های حسابداری نیز آن را تایید کند وگرنه طلب آنها به حساب نمی‌آید.

اکرمی همچنین گفت: گزارش‌های رسمی حسابداری را مرتب به رئیس جمهور و نهادهای نظارتی و مجلس ارائه می‌کنیم.

این مقام مسئول گفت: مهم‌ترین مشکل اقتصاد از نظر من این است که در حال حاضر از اموال و املاک دولت به صورت بهینه استفاده نمی‌شود لذا بحث مولدسازی دارایی‌ها را مطرح کرده‌ایم.

