به گزارش ایلنا، مسعود سمیعینژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو، گفت: در برنامه هفتم توسعه، نرخ رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن و صنایع معدنی پیشبینی شده است؛ هدفی که دستیابی به آن در گرو اتخاذ رویکردهای مدیریتی کارآمد و تمرکز ویژه بر ارتقای بهرهوری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و افزایش هزینههای تولید و انرژی، دیگر نمیتوان انرژی را همانند گذشته مزیتی قطعی برای تولید دانست و از این رو لازم است مسئله بهرهوری با جدیت بیشتری دنبال شود.
او با اشاره به فرسودگی بخشی از تجهیزات و ماشینآلات فعال در این حوزه گفت: ادامه فعالیت واحدهای معدنی با تجهیزات قدیمی، هزینه استخراج و فرآوری را افزایش میدهد، توقفهای عملیاتی را بیشتر میکند و راندمان انرژی را کاهش میدهد. بنابراین نوسازی ناوگان معدنی و استفاده از فناوریهای نوین، پیششرط ارتقای بهرهوری است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه افزود: بهکارگیری سیستمهای هوشمند، فناوریهای حفاری جدید، اتوماسیون صنعتی و امکان تنظیم آنلاین فرآیندها میتواند تأثیر قابلتوجهی در افزایش بهرهوری استخراج و تولید داشته باشد.
سمیعینژاد در بخش دیگری از سخنان خود، صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات را بزرگترین مصرفکنندگان انرژی کشور عنوان کرد و گفت: ناکارآمدی سیستمهای بازیابی حرارتی، مصرف بالای گاز و برق و عدم استفاده کافی از فناوریهای کممصرف، هزینه تولید را افزایش داده و بهرهوری را کاهش میدهد. به همین دلیل ضروری است واحدهای تولیدی از راهکارهای موجود برای بهینهسازی مصرف انرژی بهرهبرداری گستردهتری داشته باشند.
وی همچنین بر اهمیت اکتشافات اصولی و مبتنی بر داده تأکید کرد و گفت: بخش عمدهای از فعالیتهای اکتشافی کشور هنوز بر پایه دادههای دقیق، مدلسازی سهبعدی و روشهای پیشرفته ژئوفیزیکی انجام نمیشود که این موضوع به استخراجهای غیر بهینه، افزایش باطله و اتلاف ذخایر معدنی منجر میشود. بهطور قطع، سرمایهگذاری در اکتشافات نوین میتواند بهرهوری کل زنجیره معدن را بهبود بخشد.
وی افزود: هزینههای تولید و انرژی در معدن و صنایع معدنی تنگاتنگ شده است و این امر از چالش پایین بودن تکنولوژی و نوسازی تجهیزات نشات گرفته لست.
سمیعی نژاد تصریح کرد: اگر این نوسازی انجام نشود بهره وری در این حلقه محقق نخواهد شد.
سمیعی نژاد با بیان اینکه هوشمند سازی در معادن و اکتشاف بایدمورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: ضعف در اکتشاف اصولی و داده موجب شده با استخراج غیر بهینه روبهرو شویم و افزایش باطله در استخراج و بهره وری اتفاق بیافتد.
وی ادامه داد: یکپارچه سازی زنجیره تاثیر مستقیم بر بهره برداری دارد و کمبود سرمایه گذار در بخش تحقیق و توسعه در بین مدیران بنگاهها دیده میشود.
سمیعی نژاد ادامه داد: بهبود بازیابی و کاهش باطله از مزایای یک سیستم تحقیق و توسعه خوب در بازار است.
در برنامه هفتم پیشرفت ۴.۵ درصد از ۱۳ درصد رشد اقتصادی هدفگذاری شده بخش معدن به حوزه بهره وری اختصاص داده شده است.