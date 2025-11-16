خبرگزاری کار ایران
عرضه گوشت طیور در مهر ماه کاهشی شد

عرضه گوشت طیور در مهر ماه کاهشی شد
کد خبر : 1714767
طبق اعلام مرکز آمار، عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ماه بیش از ۲۱۶ هزار تن بوده که کاهش سه درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال و همچنین نسبت به ماه قبلش دارد.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام مرکز آمار ایران، گوشت مرغ با ۲۱۱٬۴۷۲ تن سهم ۹۷.۷ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۳٬۰۲۱ تن و سایر انواع طیور با ۱٬۹۰۷ تن، به‌ترتیب ۱.۴ درصد و ۰.۹ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده کاهش سه درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل (شهریور) در حدود سه درصد کاهش داشته است.

 

