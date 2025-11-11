به گزارش خبرنگار ایلنا، هم‌زمان با شیوع تب برفکی و تلف شدن ۲ هزار راس دام در مدت اخیر به دلیل این بیماری، قیمت گوشت قرمز نیز گران شد.

شایعه افزایش قیمت شیر نیز در حالی به گوش رسید که عنوان می‌شد به دلیل شیوع تب برفکی و کاهش تولید شیر، قیمت لبنیات افزایش یافته است.

سازمان دامپزشکی کشور اما اعلام کرده که گرانی اخیر گوشت قرمز به دلیل شیوع تب برفکی نیست. در همین راستا، علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، مهمان خبرگزاری ایلنا بود تا به این سوالات پاسخ دهد. در ادامه آن را می‌خوانید.

آیا با شیوع بیماری تب برفکی، با کاهش تولید شیر و گرانی قیمت آن روبرو شدیم؟

بیماری تب برفکی وارد کشور شد و بلافاصله تحت کنترل قرار گرفت و در این فرآیند، دامداری‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با حوزه دام همکاری خوبی با سازمان دامپزشکی داشتند. مجموع دام‌هایی که از ابتدای ورود بیماری به کشور تاکنون از چرخه تولید خارج شده، بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ راس دام است و این تعداد دام در برابر جمعیت دامی کشور که به ۸ میلیون راس دام سنگین می‌رسد، عدد قابل توجهی نیست و نمی‌تواند به میزان شیر تولیدی‌ کشور صدمه بزند.

در کنار آن، حدود ۱۲ میلیون تن شیر خام در کشور سالیانه تولید می‌شود. این میزان تولید به واسطه ۸ میلیون دام سنگین اتفاق می‌افتد و با خروج ۳ تا ۴ هزار راس دام از چرخه تولید اتفاق خاصی نمی‌افتد. این موضوع، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و مرجع ذی‌صلاح آمار دقیق در مورد دام، سازمان دامپزشکی است.

افزایش اخیر قیمت گوشت به دلیل تب برفکی بوده است؟

ما از زمان بروز و شیوع بیماری تب برفکی ۵۰۷ کانون بیماری داشتیم. این در حالی است که سال قبل هم ۶۰۰ تا ۷۰۰ کانون تب برفکی بومی در کشور داشتیم. در طول سال‌های قبل به طور میانگین هر سال بین ۶۰۰، ۷۰۰ یا ۸۰۰ کانون اصلا تب برفکی در کشور داریم.

بنابراین ما امسال تاکنون ۵۰۷ کانون داشتیم که هم از سویه جدید و هم از سویه‌های بومی‌ تب برفکی بوده و هیچ تفاوتی در میزان کانون‌ها، بروز و شیوع آن، اتفاق نیفتاده که نگران‌کننده باشد.

در کنار آن، بعضی از تصمیمات قیمتی را اصلاً ستاد تنظیم بازار گرفته و برای دلایل این گرانی باید به سراغ ستاد تنظیم بازار برویم و آنها توضیح خواهند داد که اگر قیمت گوشت قرمز وارداتی یا داخلی گران شده، به چه دلیل بوده است.

تمام تلاش ما در سازمان دامپزشکی این است که از دامداران و جمعیت دامی کشور حراست شود تا دامداران کشور تنها به تولید فکر کنند و نگران بیماری نباشند و اگر در برخی موارد تلفات داده می‌شود، بلافاصله جبران خواهد شد. وقتی دامی تلف شد دام جایگزین می‌کنیم و با تلف شده چند دام، تولید متوقف نخواهد شد.

