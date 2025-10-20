به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در نشست اتحادیه پرورش دهندگان مرغداران گوشتی با بیان این که اقدامات این وزارتخانه در حذف انحصار در واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی موجب فضاسازی رسانه ای از سوی برخی ذینفعان بر علیه وزارت جهاد کشاورزی شده است افزود: اصلاح سامانه بازارگاه در دستور کار قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی به استمرار اختصاص ارز ترجیحی به بخش کشاورزی تا پایان سال جاری اشاره کردو اظهارداشت: در صورت اصلاح سیاست ها در این حوزه، منابع آزاد شده باید به تقویت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی تخصیص یابد.

نوری قزلجه ضمن تقدیر از تلاش‌های تولیدکنندگان و فعالان صنعت مرغداری در حفظ سنگر تولید و تامین امنیت غذایی کشور، بر لزوم سپردن امور به تشکل‌ها و خود مردم تاکید کرد و گفت: صنعت مرغداری یکی از صنایع پرافتخار کشور است، پیشرفت‌ های حاصل شده در این حوزه را قابل توجه و قابل عرضه در سطح جهانی توصیف کرد.

وی با اشاره به همکاری بخش‌ های مختلف شامل آموزش، ترویج، تحقیق، بخش اداری دولتی، تشکل‌ها و خود مرغداران تصریح کرد: این هم‌افزایی باعث شده تا در ضریب تبدیل به رتبه‌های برتر جهانی دست یابیم و فاصله خود را با استانداردهای روز حفظ کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با پشتوانه توانمندی تولیدکنندگان گفت: ما امنیت غذایی این کشور را تحت هر شرایطی تامین خواهیم کرد و این بخش سربلند خواهد بود.

وی سپردن امور به تشکل‌ها را باور قلبی و راهبردی وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: امور باید به تشکل‌ها و خود مردم سپرده شود.

انتهای پیام/