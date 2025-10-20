خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ تا پایان سالجاری تغییر نمی‌کند

قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ تا پایان سالجاری تغییر نمی‌کند
کد خبر : 1702513
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرجهاد کشاورزی با اشاره به اصلاح اخیر قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار گفت: قیمت های مصوب تا پایان سال جاری نباید تغییر کند.

به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در نشست اتحادیه پرورش دهندگان مرغداران گوشتی با بیان این که اقدامات این وزارتخانه در حذف انحصار در واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی موجب فضاسازی رسانه ای از سوی برخی ذینفعان بر علیه وزارت جهاد کشاورزی شده است افزود: اصلاح سامانه بازارگاه در دستور کار قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی به استمرار اختصاص ارز ترجیحی به بخش کشاورزی تا پایان سال جاری اشاره کردو اظهارداشت: در صورت اصلاح سیاست ها در این حوزه، منابع آزاد شده باید به تقویت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی تخصیص یابد.

نوری قزلجه ضمن تقدیر از تلاش‌های تولیدکنندگان و فعالان صنعت مرغداری در حفظ سنگر تولید و تامین امنیت غذایی کشور، بر لزوم سپردن امور به تشکل‌ها و خود مردم تاکید کرد و گفت: صنعت مرغداری یکی از صنایع پرافتخار کشور است، پیشرفت‌ های حاصل شده در این حوزه را قابل توجه و قابل عرضه در سطح جهانی توصیف کرد.

وی با اشاره به همکاری بخش‌ های مختلف شامل آموزش، ترویج، تحقیق، بخش اداری دولتی، تشکل‌ها و خود مرغداران تصریح کرد: این هم‌افزایی باعث شده تا در ضریب تبدیل به رتبه‌های برتر جهانی دست یابیم و فاصله خود را با استانداردهای روز حفظ کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با پشتوانه توانمندی تولیدکنندگان گفت: ما امنیت غذایی این کشور را تحت هر شرایطی تامین خواهیم کرد و این بخش سربلند خواهد بود.

وی سپردن امور به تشکل‌ها را باور قلبی و راهبردی وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: امور باید به تشکل‌ها و خود مردم سپرده شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ