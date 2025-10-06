درخواست صدور تذکر حقوقی از سوی سازمان بورس به نهادهای دخیل در توقف عرضه خودرو در بورس کالا

در این درخواست آمده است:

ما جمعی از سهامداران و فعالان بازار سرمایه با توجه به اهمیت عرضه خودرو در بورس کالا و در راستای حفظ شفافیت، رقابت سالم و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، مراتب نگرانی خود را نسبت به مداخلات برخی نهادها در فرآیند عرضه خودرو اعلام می‌داریم و از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌خواهیم تا رسماً و به صورت حقوقی وارد عمل شود.

۱. موضع سهامداران

سهامداران بازار سرمایه تأکید دارند که:

عرضه خودرو در بورس کالا مطابق با قوانین و مقررات بازار سرمایه و مصوبات شورای عالی بورس انجام شده است؛

توقف یا ممانعت از عرضه خودرو بدون مصوبه قانونی، علاوه بر تضییع حقوق سهامداران، موجب ایجاد نا اطمینانی حقوقی و اقتصادی می‌شود؛

مرزهای صلاحیت نهادهای ذی‌ربط باید مطابق با قانون روشن و رعایت شود.

۲. درخواست رسمی

بر این اساس، ما سهامداران از ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تقاضا داریم:

۱. نسبت به صدور تذکر حقوقی رسمی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور اقدام نمایند؛

۲. در این تذکر، مرزهای قانونی اختیارات هر نهاد را یادآور شده و بر رعایت چارچوب قانونی و صلاحیت شورای عالی بورس تأکید گردد؛

۳. از هرگونه مداخلات خارج از اختیارات قانونی در فرآیند عرضه خودرو جلوگیری به عمل آورد.

۳. مبنای حقوقی درخواست سهامداران

این درخواست بر اساس مواد و اصول زیر مطرح می‌شود:

اصل ۱۳۸ قانون اساسی: الزام دولت و دستگاه‌های اجرایی به عدم مغایرت مقررات با قوانین مصوب؛

ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار: اختیارات شورای عالی بورس و سازمان بورس در تنظیم و نظارت بر بازار سرمایه؛

بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور: الزام معامله کالاهای پذیرش‌ شده در بورس بر اساس مقررات بورس؛

اصل ۵۷ قانون اساسی: اصل تفکیک قوا و ممنوعیت دخالت نهادها در وظایف یکدیگر.

۴. انتظار سهامداران از سازمان بورس

ما سهامداران معتقدیم سازمان بورس به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه موظف است از حقوق قانونی سهامداران و فعالان بازار صیانت کرده و در برابر اقدامات یا تصمیمات غیرقانونی که بازار و اعتماد عمومی را مخدوش می‌سازد، موضع حقوقی قاطع اتخاذ نماید.

بدین‌ وسیله از سازمان بورس انتظار داریم که این بیانیه را در قالب نامه رسمی به کمیسیون اصل ۹۰، شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نماید.

