تاثیر مکانیسم ماشه بر سازندگان تجهیزات نفتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احسان ثقفی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تجهیزات نقش کلیدی در صنعت نفت دارد، اظهار داشت: اوایل دهه ۶۰ حجم کالاهای ساخت داخل زیر ۱۰ درصد بوده است که شامل برخی تجهیزات ثابت بود و مابقی عموما از خارج از کشور وارد می‌شد.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته ۴۰ درصد کالاهای مورد نیاز صنعت نفت تولید داخل بود و اکنون این رقم به ۸۵ درصد رسیده که ۷۰ درصد نیز مطابق استاندارد روز بوده و در پلنت های مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: اکنون هرچند از عوارض تحریم ناراحتیم، اما یکی از مواردی که به سازندگان کمک کرده تحریم است. هرچند سختی کشیدیم اما به خاطر تحریم توجه ویژه ای به ساخت داخل شد.

رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تاکید کرد: اگر صنعت نفت پابرجاست و تولید و درآمد نفتی داریم به خاطر همین تجهیزات ساخت داخل است.

وی ادامه داد: اگر تجهیزات ساخت داخل نبود صنایع متوقف می‌شدند. هرجا به سازنده ایرانی توجه شده ایرانی‌ها موفق بوده‌اند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه در عرصه بین الملل گشایش صورت گیرد و از شرایط تحریم خارج شویم، خاطرنشان کرد: در صورت رفع تحریم مصرف کننده تصمیم می گیرد تجهیز مورد نیاز خود را از داخل و یا خارج خریداری کند.

رییس هیات مدیره استصناء با تاکید بر اینکه ما ۸۵ درصد توان ساخت داخل داریم، بیان کرد: تا ۵ سال آینده به ۹۵ درصد می‌رسیم، مابقی اقتصادی نیست اما توانایی داریم که در شرایط تشدید تحریم به صد در صد برسیم.

وی با یادآوری اینکه هیچ اشتغالی تضمین شده نیست مگر اینکه مولد باشد، اظهار داشت: هر زمان از تولید داخل حمایت کردیم عایدی نصیب ما شده است.

ثقفی درباره صادرات تجهیزات گفت: باتوجه به مسایل تحریم و چالش مبادلات مالی و امور بانکی و تبادل ارز وضعیت شفاف نیست، بخشی از تجهیزات تا ۹۵ درصد در داخل ساخته، در کشور ثالث با عنوان ساخت همان کشور فروخته و بعضا وارد کشور خودمان می شود.

وی گفت: برخی تجهیزات به صورت مستقیم به کشوری مثل ونزوئلا صادر می شود.

وی درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر ساخت و صادرات تجهیزات نفتی تصریح کرد: تاثیر مکانیسم ماشه بر فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان کتمان کرد، قطعا مکانیسم ماشه ما را دچار مشکل خواهد کرد و چه بسا سخت‌تر از قبل از برجام است.

رییس هیات مدیره استصناء با بیان اینکه برای حمل و نقل، تامین ارز و مواد اولیه با مشکل مواجه می شویم، افزود: ما به توانایی خودمان اطمینان داریم، دولت و حاکمیت هم کمک می‌کند ضمن اینکه با اتحاد از این شرایط عبور می کنیم.

وی درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر مبادلات بانکی نیز بیان کرد: مبادلات بانکی طبق روال گذشته ادامه دارد اما در عین حال ارز دیجیتال هم تا حدی فضا را برای ما باز می کند، بخش خصوصی راه خود را پیدا می کند اما مهم این است که اگر راهی باز شد، در آن سنگ اندزای نشود و بگذارند بخش خصوصی کار خود را به‌بهترین روش‌ها انجام دهد.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به جلساتی که از یک‌سال پیش با مسئولان صنعت نفت کشور در خصوص مطالبات سازندگان ساخت داخل برگزار شده، گفت: مطالبات همچنان همان‌هایی است که یک‌سال قبل هم مطرح شده و در خصوص آنها، هنوز در حال همفکری و بررسی هستیم.

ثقفی بحث ناترازی را همه‌گیر دانست وگفت: از مردم عادی در خانه‌ها تا تولیدکنندگان در کارخانه‌ها، همه و همه تحت تأثیر ناترازی انرژی هستیم و این ناترازی، نتیجه ناترازی مدیریتی است که در سال‌ها قبل داشته‌ایم و سال به سال هم تشدید می‌شود.

وی افزود: بهمن‌ماه امسال هفتمین نمایشگاه و همایش تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد حمایت از ساخت داخل برگزار می شود که امیدواریم این دوره از نمایشگاه که هر ساله جای خود را بیشتر و بهتر باز کرده و نقش موثری نشان داده، بتواند نقش‌آفرینی مثبتی برای ارائه توانمندی‌های بخش خصوصی و حمایت از ساخت داخل داشته باشد.

