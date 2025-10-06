حضور پررنگ "نوین زعفران" در نمایشگاه بینالمللی آنوگا ۲۰۲۵ آلمان
شرکت نوین زعفران با هدف معرفی شایسته زعفران ایرانی و گسترش جایگاه این محصول ارزشمند در بازارهای جهانی، در نمایشگاه بینالمللی آنوگا ۲۰۲۵ در شهر کلن آلمان حضور یافته است.
به گزارش ایلنا، حضور شرکت "نوین زعفران" در نمایشگاه بینالمللی آنوگا ۲۰۲۵، تنها بهمنظور معرفی محصولات این برند نیست؛ بلکه گامی است در راستای نمایندگی شایسته زعفران ایران در عرصه جهانی و تثبیت جایگاه این طلای سرخ در اقتصاد کشور.
این شرکت با بهرهگیری از اعتبار و توانمندی گروه صنعتی گلرنگ، مأموریتی فراتر از یک نمایش تجاری را دنبال میکند؛ مأموریتی مبتنی بر زنده نگه داشتن بازار جهانی زعفران ایران، تقویت برند ملی در سطح بینالمللی و ارتقای سهم محصولات ایرانی در میان برندهای برتر غذایی جهان.
نمایشگاه بینالمللی آنوگا (Anuga) یکی از بزرگترین رویدادهای جهانی در صنعت غذا و نوشیدنی است که هر دو سال یکبار در شهر کلن آلمان برگزار میشود و حضور نوین زعفران در این رویداد، فرصت مناسبی برای گسترش ارتباطات تجاری بینالمللی و معرفی ظرفیتهای بینظیر زعفران ایرانی به فعالان بازار جهانی خواهد بود.