خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور پررنگ "نوین زعفران" در نمایشگاه بین‌المللی آنوگا ۲۰۲۵ آلمان

حضور پررنگ "نوین زعفران" در نمایشگاه بین‌المللی آنوگا ۲۰۲۵ آلمان
کد خبر : 1696441
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت نوین زعفران با هدف معرفی شایسته زعفران ایرانی و گسترش جایگاه این محصول ارزشمند در بازارهای جهانی، در نمایشگاه بین‌المللی آنوگا ۲۰۲۵ در شهر کلن آلمان حضور یافته است.

به گزارش ایلنا، حضور شرکت "نوین زعفران" در نمایشگاه بین‌المللی آنوگا ۲۰۲۵، تنها به‌منظور معرفی محصولات این برند نیست؛ بلکه گامی است در راستای نمایندگی شایسته زعفران ایران در عرصه جهانی و تثبیت جایگاه این طلای سرخ در اقتصاد کشور.

این شرکت با بهره‌گیری از اعتبار و توانمندی گروه صنعتی گلرنگ، مأموریتی فراتر از یک نمایش تجاری را دنبال می‌کند؛ مأموریتی مبتنی بر زنده نگه داشتن بازار جهانی زعفران ایران، تقویت برند ملی در سطح بین‌المللی و ارتقای سهم محصولات ایرانی در میان برندهای برتر غذایی جهان.

نمایشگاه بین‌المللی آنوگا (Anuga) یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای جهانی در صنعت غذا و نوشیدنی است که هر دو سال یک‌بار در شهر کلن آلمان برگزار می‌شود و حضور نوین زعفران در این رویداد، فرصت مناسبی برای گسترش ارتباطات تجاری بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر زعفران ایرانی به فعالان بازار جهانی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی