به گزارش ایلنا، حضور شرکت "نوین زعفران" در نمایشگاه بین‌المللی آنوگا ۲۰۲۵، تنها به‌منظور معرفی محصولات این برند نیست؛ بلکه گامی است در راستای نمایندگی شایسته زعفران ایران در عرصه جهانی و تثبیت جایگاه این طلای سرخ در اقتصاد کشور.

این شرکت با بهره‌گیری از اعتبار و توانمندی گروه صنعتی گلرنگ، مأموریتی فراتر از یک نمایش تجاری را دنبال می‌کند؛ مأموریتی مبتنی بر زنده نگه داشتن بازار جهانی زعفران ایران، تقویت برند ملی در سطح بین‌المللی و ارتقای سهم محصولات ایرانی در میان برندهای برتر غذایی جهان.

نمایشگاه بین‌المللی آنوگا (Anuga) یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای جهانی در صنعت غذا و نوشیدنی است که هر دو سال یک‌بار در شهر کلن آلمان برگزار می‌شود و حضور نوین زعفران در این رویداد، فرصت مناسبی برای گسترش ارتباطات تجاری بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر زعفران ایرانی به فعالان بازار جهانی خواهد بود.

انتهای پیام/