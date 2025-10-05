تداوم واردات گوشت قرمز به کشور/ مکانیسم ماشه تاثیری بر واردات ندارد

علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌وگو با ایلنا در مورد مبدأ گوشت‌های وارداتی به ایران، گفت: ما از هر ۵ قاره دنیا که کشتارگاه‌های آنها مورد تایید ما قرار گرفته است، واردات داریم.

نظارت شرعی و بهداشتی بر گوشت‌های وارداتی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به واردات گوشت قرمز از آمریکای لاتین، استرالیا، آفریقا، آسیا و اروپا، گفت: در حال حاضر واردکنندگان از کشورهای مختلفی که کارهای ارزی و مباحث مربوط به ثبت سفارش را انجام داده‌اند، گوشت قرمز وارد می‌کنند.

به گفته رفیعی‌پور، در حال حاضر از پاکستان، هندوستان، کشورهای آسیانه میانه، قفقاز، کنیا، ارمنستان و رومانی به صورت روتین، گوشت قرمز وارد می‌شود.

وی در مورد نظارت این سازمان بر واردات گوشت، گفت: الزامات و شرایط بهداشتی ابلاغی ما به کشور مبدأ صادرات گوشت تحت نظر همکاران ناظر بهداشتی و شرعی ما که به آن کشورها اعزام شده‌اند و در آن کشورها مستقرند، گوشت‌ها تولید و وارد کشور می‌شود.

بیشترین گوشت گرم وارداتی از پاکستان و آسیای میانه وارد می‌شود

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه واردات گوشت قرمز هم به صورت زمینی و هم با کشتی و کانتینر به کشور انجام می‌شود، گفت: مدتی است که واردات گوشت به صورت پروازی نداریم. هر زمان که شرایط تولید در کشورهایی که واردات به صورت پروازی از آنها انجام می‌شد آماده شود، صادرات از آنها نیز دوباره انجام خواهد شد.

رفیعی‌پور در مورد گوشت‌های پروازی به ایران، گفت: گوشت از استرالیا و آفریقا به صورت پروازی به ایران می‌آمد که مدتی است تولید گوشت در این کشورها برای صادرات انجام نمی‌شود و هر زمان تولید انجام شود صادرات مجددا آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: از حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن گوشت گاو، گوساله و گوسفند منجمد و تازه که سالانه نیاز داریم؛ بیشترین سهم گوشت گاوی منجمد را برزیل از بازار ایران دارد. همچنین، بیشترین سهم گوشت گرم بازار ایران را پاکستان و مغولستان و بعد رومانی و کشورهای اروپایی تامین می‌کنند.

واردات گوشت قرمز هیچ‌گاه قطع نشده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «آیا مکانیسم ماشه تاثیری روی واردات گوشت به ایران دارد یا خیر؟» گفت: اگر این موضوع روی حوزه حمل و نقل تاثیر بگذارد ممکن است واردات گوشت تحت تاثیر قرار بگیرد؛ ولی درمجموع در دوره‌های قبل این موضوع بوده ولی چون غذا و دارو جزو تحریم‌ها نبوده، گوشت به اشکال مختلف وارد شده است.

رفیعی‌پور خاطرنشان کرد: تجار ایرانی و مقامات دیپلماتیک و سازمان‌های دامپزشکی مبدا و مقصد اقداماتی انجام داده‌اند که هیچ‌گاه این موضوع به سمت قطع واردات گوشت قرمز نینجامیده است.

انتهای پیام/