خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور بیش از ۶۹۴ میلیون دلار کالا از گمرک مرزی مهران

صدور بیش از ۶۹۴ میلیون دلار کالا از گمرک مرزی مهران
کد خبر : 1692521
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل گمرکات استان ایلام گفت: ۶۹۴ میلیون و ۵۸۳ هزار دلار انواع کالا در ۶ ماهه اول سال جاری، از گمرک مرزی مهران به عراق و سایر کشورها صادر شده است.

به گزارش ایلنا، سهراب کمری مدیر کل گمرکات استان ایلام گفت: ۶۹۴ میلیون و ۵۸۳ هزار دلار انواع کالا در ۶ ماهه اول سال جاری، از گمرک مرزی مهران به عراق و سایر کشورها صادر شده است.

وی افزود: میزان وزنی کالاهای صادراتی یک میلیون و ۱۵۹ هزار تن بوده است و عمده کالاهای صادراتی از این گمرک شامل انواع محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، مصنوعات فلزی و پلاستیکی و محصولات کشاورزی می‌شود.

مدیر کل گمرکات استان اظهار داشت: مجموع ترانزیت کالا نیز در این بازه زمانی به ۵۲ هزار و ۲۰۸ تن و تعداد کامیون‌های حامل کالاهای ترانزیتی به ۲ هزار و ۳۶۲ کامیون رسیده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی