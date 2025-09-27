به گزارش خبرنگار ایلنا؛ ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ در آیین آغاز سال جدید زراعی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: امنیت ملی مولفه‌هایی دارد که یکی از مهم‌ترین این مولفه‌ها بحث امنیت غذایی است. هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی استقلال اقتصادی و سیاسی باشد مگر اینکه از امنیت غذایی بهره‌مند باشد.

وی با بیان اینکه برای ما که ۸ سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشتیم و با تحریم‌ها مواجه هستیم این موضوع کاملا ملموس است، ادامه داد: کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و با افزایش دما، گسترش بیابان‌ها و خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها روبروییم و اگر امروز به دریاچه ارومیه توجه نداشته باشیم، نمکی که در کف این دریاچه است به تنهایی زمین‌های کشاورزی چند استان را تبدیل به شوره‌زار خواهد کرد. ما باید با این وضعیت خود را آماده کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه بر تولید ۹۵ درصد کالاهای اساسی بخش کشاورزی در کشور تاکید شده بود. همچنین، در برنامه هفتم پیشرفت آمده که باید ۹۰ درصد کالاهای اساسی کشاورزی و نهاده‌ها را در داخل تامین کنیم. یک سال از برنامه هفتم سپری شده، اما چند درصد از ۹۰ درصد را محقق کرده‌ایم؟

خداییان به تاثیر ناترازی انرژی در کشاورزی اشاره کرد و گفت: در برخی کالاها ۴۰۰ درصد اختلاف قیمت از تولیدکننده تا مصرف‌کننده وجود دارد. باید مشکلات را احصا کرده و برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در ۱۲ روز جنگ وزارت کشاورزی خوب عمل کرد، ادامه داد: اما آیا می‌توانیم تضمین کنیم که دیگر جنگی رخ نمی‌دهد و اگر رخ داد ۱۲ روز به طول خواهد انجامید؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه تامین ذخایر راهبردی ضروری است، گفت: در شرایط بحران نه کشتی کالا حمل می‌کند و نه به طرق دیگر می‌توان کالا تهیه کرد.

خداییان افزود: ما بیشترین هشدار را در وزارت جهاد کشاورزی داریم. در کنار آنها هستیم تا هر جا نیاز هست اول برای رفع کمبود نامه می‌زنیم که کمبود داریم و آن را تامین کنید.

وی گفت: خواهشم از مدیران وزارتخانه کشاورزی این است که توجه جدی به برنامه هفتم داشته باشید. امیدوارم هر سال متناسب با برنامه‌ای که پیش‌بینی شده پیش برویم.

خداییان با تأکید بر مساله شفافیت، گفت: هرچه شفافیت در موضوعات واردات، صادرات، واردکنندگان و... بیشتر باشد و هرجا که لازم است مردم و دستگاه‌های نظارتی اطلاع داشته باشند همه را شفاف کنید تا هم ضعف و هم نقطه قوت مشخص شود.

